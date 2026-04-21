"Parecían demasiado buenas para tirarlas": Hombre descubre que tenía una película perdida de 1897 en baúl familiar

21 abr. 2026 - 18:47 hrs.

¿Qué pasó?

Una familia en Estados Unidos realizó un sorprendente hallazgo: una película perdida de 1897 fue encontrada al interior de un antiguo baúl que pertenecía a uno de sus antepasados.

El descubrimiento ocurrió cuando Bill McFarland, profesor jubilado de 76 años y residente de Grand Rapids, Michigan, revisó una colección heredada de su bisabuelo. En su interior había cerca de 10 rollos de película de nitrato en mal estado.

Un hallazgo histórico

Según consignó People, McFarland decidió entregar el material al Centro Nacional de Conservación Audiovisual de la Biblioteca del Congreso, en Virginia, donde los especialistas iniciaron su análisis y proceso de conservación.

“Era simplemente un baúl lleno de películas que parecían demasiado buenas para tirarlas”, relató a la Agencia France-Presse (AFP). “Pero no tenía ni idea de qué eran ni cómo proyectarlas”.

Tras ser evaluados, los rollos fueron trasladados a una cámara frigorífica para su preservación y digitalización, debido a su alta fragilidad.

Una “bomba de relojería”

El hombre también reconoció el peligro que implicaba almacenar este tipo de material en su hogar, debido a su composición química.

"Finalmente me di cuenta de que había estado... cargando con una bomba de relojería", afirmó.

En menos de 24 horas, los expertos lograron identificar una de las películas como una producción del pionero del cine Georges Méliès, realizada alrededor de 1897.

Según informó la Biblioteca del Congreso, se trata de un cortometraje de 45 segundos considerado una de las primeras representaciones en pantalla de lo que podría interpretarse como un robot.

“El cortometraje de 45 segundos, realizado alrededor de 1897, fue la primera aparición en pantalla de lo que podría llamarse un robot…”, señaló la institución en un comunicado.

"Nadie lo había visto en probablemente más de un siglo", agregaron. "El hallazgo… es una pequeña pero importante aportación al legado del cine mundial".

AFP

El origen de la colección

De acuerdo con la información entregada, el bisabuelo de McFarland, William Delisle Frisbee, era agricultor, profesor y artista itinerante en Pensilvania.

"Recorría pueblos en su carruaje tirado por caballos para deslumbrar a los lugareños con un proyector…", detalló la Biblioteca del Congreso.

En sus presentaciones, exhibía algunas de las primeras imágenes en movimiento acompañadas de música reproducida en un fonógrafo.

Sobre el impacto que estas funciones debieron tener en su época, McFarland reflexionó: “Deben haber estado entusiasmados. Deben haber estado eufóricos por ver esta película y escuchar el fonógrafo Edison”.