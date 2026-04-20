Hombre mata a una persona y deja otras seis heridas en zona arqueológica de las pirámides de Teotihuacán en México

20 abr. 2026 - 18:38 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre mató a tiros a una canadiense y luego se quitó la vida este lunes en la zona arqueológica de las pirámides de Teotihuacán, en el centro de México, visitada por cientos de miles de turistas anualmente.

La balacera, que además dejó seis heridos, ocurrió en uno de los sitios prehispánicos mexicanos más frecuentados menos de dos meses antes de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 que coorganizan México, Estados Unidos y Canadá.

¿Qué dijeron las autoridades?

Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México, donde se ubica el recinto, detalló que cuatro personas resultaron lesionadas por arma de fuego. Dos de ellas son colombianas, una es rusa y otra canadiense, añadió.

Además, una persona sufrió una fractura y otra un esguince, ambas por caídas, informaron los servicios públicos de salud, que también atendieron a una persona por "crisis de ansiedad".

El impactante crimen

El hecho se registró en la pirámide la Luna, la única del sitio que puede ser subida por los visitantes a través de unas empinadas escalinatas de piedra volcánica.

Según las investigaciones preliminares "pareciera una agresión directa", añadió Castañeda, quien declinó dar más detalles.

Videos en redes sociales, tomados desde distintos ángulos, muestran a quien sería el atacante en la parte media de la estructura, de unos 45 metros de altura y donde hay una suerte de descanso.

El individuo, que en algunas fotos se observa con el rostro parcialmente cubierto por una mascarilla oscura, parece llevar una arma corta en la mano. Al escucharse un disparo, varias personas se protegen en el suelo a unos metros de distancia del agresor.

Autoridades federales hallaron "un arma de fuego, un arma blanca (cuchillo) y cartuchos útiles" en el sitio, que permanece bajo resguardo de policías estatales y la Guardia Nacional, de acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad federal.

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