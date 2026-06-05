Fiscalía pide ampliar detención de 8 excarabineros investigados por tres delitos

05 jun. 2026 - 18:45 hrs.

¿Qué pasó?

La Unidad del Sistema de Análisis Criminal, SAC, de la Fiscalía Regional de Atacama sometió a audiencia de control de detención a ocho exfuncionarios de Carabineros detenidos en el marco de una investigación que dirige el Ministerio Público en esa región, causa en la que se continúa con la ejecución de diligencias.

Las detenciones se concretaron luego de las respectivas órdenes judiciales gestionadas por la Fiscalía y ejecutadas por personal policial de la propia institución, permitiendo poner a los detenidos a disposición del Juzgado de Garantía de Copiapó.

Recopilación de antecedentes

Durante la audiencia, el fiscal del SAC Regional, Pedro Pablo Orrellana, solicitó la ampliación de la detención de los ocho imputados, para reunir y completar antecedentes relevantes para la formalización de la investigación.

Respecto de los delitos que investiga la Unidad SAC junto a personal de la Dirección de Asuntos Internos y su respectiva sección regional de Carabineros, el fiscal Orellana manifestó que las órdenes de detención fueron solicitadas por ilícitos de falsificación de documentos públicos, obstrucción a la investigación y allanamientos irregulares.

"Los antecedentes de esta causa son reservados y se trata de un procedimiento que involucró a funcionarios de Carabineros, cuyas detenciones se ajustaron a derecho de acuerdo con lo argumentado ante este Juzgado de Garantía.

Instancia judicial en que, por solicitud de la Fiscalía, la ampliación de los imputados fue ampliada hasta este domingo a las 9 horas", dijo el fiscal Orellana.

El persecutor agregó que los detenidos cumplían funciones en la capital de la Región de Atacama al momento de ocurrir los hechos que están siendo indagados, y que algunos de ellos fueron detenidos en otras regiones del país.