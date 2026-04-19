Piloto se desmaya en pleno vuelo con 87 pasajeros a bordo porque estaba trasnochado

19 abr. 2026 - 15:05 hrs.

Un piloto de 57 años protagonizó una grave emergencia médica al sentirse mal y luego desmayarse mientras volaba una aeronave con 87 pasajeros, obligando a las autoridades a investigar este incidente que amenazó la seguridad aeronáutica tras ser controlado.

La aerolínea rumana Tarom implementó severas sanciones disciplinarias contra el experimentado aviador comercial tras confirmar los hechos, buscando que sirva como ejemplo para evitar futuras tragedias aéreas similares y proteger a todos sus clientes.

¿Cómo sucedió el desmayo del piloto en pleno vuelo?

El sujeto comenzó a experimentar fuertes malestares físicos 50 minutos después de despegar desde Bucarest (Rumanía) hacia Ámsterdam (Países Bajos). Pese a esto, los viajeros y el piloto continuaron su ruta ignorando la grave crisis que ocurriría después, reportó Libertatea.

Foto: Freepik

Antes de iniciar el complejo trayecto de regreso hacia la capital rumana, el exhausto aviador reconoció formalmente su grave incapacidad física. Por ello, decidió apartarse preventivamente de sus funciones y cedió el mando completamente al capitán para garantizar un vuelo completamente seguro.

Sin embargo, la condición del tripulante empeoró drásticamente apenas una hora después de despegar de regreso hacia Bucarest. El hombre sufrió un dramático colapso total en la cabina, obligando al comandante a declarar un estado de emergencia.

¿Cuál fue la causa del desmayo?

Tras ser atendido por especialistas médicos en el aeropuerto intencional de Bucarest, la Autoridad de Investigación y Análisis de Seguridad de Aviación Civil determinó mediante un informe preliminar que el profesional se presentó a trabajar sin haber dormido la noche anterior.

El copiloto confesó que no descansó porque sufrió fuertes molestias causadas por continuos ruidos ambientales y una potente solución química repelente contra mosquitos. Los especialistas médicos lo diagnosticaron con un cuadro de lipotimia luego de examinarlo cuando abandonó la nave por sus propios medios.

Por este suceso, los de Tarom le prohibieron pilotar de noche o rutas que superen las dos horas de duración. Además, las normativas empresariales también dictaminan que este aviador jamás volverá a compartir cabina con el mismo capitán para asegurar totalmente los trayectos futuros, reseñó The Sun.

Foto: Freepik

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