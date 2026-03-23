Tragedia en Colombia: Avión militar se estrelló con 125 personas a bordo

23 mar. 2026 - 16:15 hrs.

¿Qué pasó?

La Fuerza Aérea de Colombia informó que un avión militar con 125 personas a bordo se estrelló este lunes en el suroeste del país. De momento, no se ha confirmado una cifra de muertos.

La aeronave Hércules cayó poco después de despegar de Puerto Leguizamo, cerca de la frontera con Ecuador, por causas que aún se desconocen. Los equipos de rescate están desplegados en la zona.

Se desconoce con exactitud el número de víctimas

Según un balance preliminar, al menos 48 heridos fueron "rescatados", afirmó el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, Carlos Fernando Silva, quien no confirmó un número de víctimas fatales.

Imágenes difundidas por medios locales muestran los restos de la aeronave envueltos en llamas y humo, en medio de la vegetación.

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo en X que fue un "accidente horroroso que no debió haber sucedido" y se refirió a la necesidad de modernizar la flota militar, sin decir específicamente si eso guarda relación con las causas del accidente.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó en la misma red social su "profundo pesar": "Las unidades militares ya se encuentran en el lugar", agregando que "aún no se ha confirmado el número de víctimas ni las causas del accidente".

El accidente se dio en el marco del combate a los poderosos carteles de drogas que operan en la zona fronteriza de Colombia y Ecuador, donde se han registrado fuerte actividad militar y bombardeos en las últimas semanas.

Segundo accidente en menos de un mes

Este es el segundo accidente de un avión C-130 Hércules en Sudamérica en menos de un mes: un avión de carga militar boliviano que transportaba billetes bancarios se estrelló al aterrizar cerca de La Paz el 27 de febrero, y dejó al menos 24 muertos.

El Hércules es un avión turbohélice de cuatro motores fabricado por Lockheed Martin. Conocido por su capacidad para operar desde pistas de aterrizaje improvisadas, es ampliamente utilizado por ejércitos de todo el mundo y puede transportar desde tropas hasta vehículos.