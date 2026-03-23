Tragedia en el fútbol: Jugador promesa de 18 años muere tras colapsar en pleno partido

23 mar. 2026 - 14:21 hrs.

¿Qué pasó?

Consternación existe en el fútbol colombiano luego de que un futbolista falleciera en pleno partido durante un torneo sub-20 en ese país.

Se trata de Santiago Castrillón, jugador de 18 años que formaba parte de las filas de Millonarios FC. El deportista perdió la vida mientras disputaba un encuentro por el Torneo Nacional Sub-20 ante Santa Fe, el pasado 21 de marzo.

Colapsó en medio del partido

De acuerdo con lo informado por su club, el joven sufrió un colapso en plena cancha, siendo atendido de inmediato por el equipo médico.

Posteriormente, fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento.

A través de un comunicado, el club expresó su profundo pesar por la pérdida del jugador. “El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza”, señaló Millonarios FC.

“Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo. Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros”, afirmó la institución.

Mensaje a la familia

Finalmente, desde el club realizaron un llamado a acompañar a la familia en este difícil momento.

“Orar por su alma. A su familia y seres queridos, un mensaje de fortaleza en este momento imposible de entender. Santiago, nuestro entrañable compañero, descansa en paz”, concluyen.