La "U" confirma al argentino Fernando Gago como nuevo DT

20 mar. 2026 - 17:47 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este viernes, Universidad de Chile confirmó al argentino Fernando Gago como su nuevo entrenador.

El DT arribó a nuestro país durante la mañana y ya selló su vínculo con el club "para aportar toda su experiencia y jerarquía al plantel del Romántico Viajero", señalaron desde los azules.

Desde la "U" indicaron que, tras un exhaustivo análisis, el directorio aprobó de manera unánime su contratación, "confiando en sus capacidades y liderazgo para comandar el proyecto deportivo".

De acuerdo al club, esperan que el argentino de 39 años alcance los objetivos de la temporada, "luchando por el campeonato nacional, la Copa Chile y la Copa de La Liga".

Desde este sábado comandará los entrenamientos

Gago comandará los entrenamientos a partir de este sábado, preparando desde ya los próximos desafíos en la Copa de la Liga y la Liga de Primera 2026.

Su cuerpo técnico estará conformado por Fabricio Coloccini y Diego Navone como ayudantes técnicos, mientras que Roberto Luzzi ejercerá como preparador físico.

¿Quién es Fernando Gago?

Fernando Gago es oriundo de Buenos Aires y desde sus inicios como jugador profesional dejó una huella en el fútbol sudamericano y mundial. Se destacó como volante por su control de los tiempos, la visión de juego y por ser "un entrenador dentro del campo", indican desde Universidad de Chile.

Se formó en Boca Juniors y luego brilló en otros importantes clubes, como el Real Madrid, Roma, Valencia, Vélez Sarsfield. Además, defendió a la selección de Argentina en los Juegos Olímpicos 2008, las Copas América 2007, 2011 y 2015, y la Copa del Mundo 2014.

Tras su retiro de las canchas, se convirtió en entrenador. Su primer equipo fue Aldosivi y luego lideró a Racing, donde permaneció tres temporadas, sumó un 58% de rendimiento en 109 partidos y ganó dos títulos (Trofeo de Campeones y Supercopa Internacional 2022).

Posteriormente, dirigió a las Chivas de Guadalajara (60% de rendimiento), y después volvió a casa con Boca Juniors, en donde alcanzó un 63,34% de rendimiento en 30 partidos. Necaxa de México, en tanto, fue el último equipo antes de llegar a la "U".

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