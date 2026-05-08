Kast descarta apoyar nuevas candidaturas en la ONU: "Queremos que Bachelet despliegue sus ideas"

08 may. 2026 - 05:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast se encuentra de visita oficial en Costa Rica, donde participa de la ceremonia de cambio de mando de la presidenta electa Laura Fernández.

El mandatario chileno arribó este jueves cerca de las 17:30 horas (hora de Chile) e inició su agenda con una reunión bilateral con la futura jefa de Estado, quien asumirá oficialmente el gobierno costarricense este viernes.

Tras el encuentro, Kast fue consultado por la prensa local sobre la postura de Chile respecto a la Secretaría General de la ONU y un eventual respaldo a la candidatura de la costarricense Rebeca Grynspan.

¿Qué dijo el mandatario?

En ese contexto, el Presidente confirmó que su administración decidió retirar el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet para dicho cargo, decisión que —según indicó— ya había sido explicada previamente en Chile.

Bajo la misma línea aseguró que no entregará apoyo a otras candidaturas internacionales en este proceso, con el objetivo de permitir que Bachelet pueda “desplegar todas sus ideas” en el debate sobre la reforma de gobernanza en Naciones Unidas.

Agenda diplomática del Presidente en Centroamérica

El viaje del Presidente se realiza junto al canciller Francisco Pérez Mackenna, en un contexto de fortalecimiento de las relaciones entre Chile y Costa Rica, país considerado uno de los principales socios comerciales en Centroamérica.

Ambos países mantienen acuerdos en áreas como salud digital, energía, protección social y cooperación audiovisual. Para este viernes, la agenda del mandatario contempla reuniones bilaterales con el presidente de Israel, Isaac Herzog, y con el mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo.

Posteriormente, Kast asistirá a la ceremonia oficial de investidura en el Estadio Nacional de San José, donde Laura Fernández asumirá la presidencia tras imponerse en las elecciones con el 48% de los votos en primera vuelta.

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