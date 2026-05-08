Tragedia en Ruta 5: Colisión múltiple en Lampa deja al menos tres fallecidos

08 may. 2026 - 03:56 hrs.

¿Qué pasó?

Una grave colisión múltiple registrada durante la madrugada de este viernes en la Ruta 5, a la altura de la comuna de Lampa, dejó al menos tres personas fallecidas, en un accidente que involucró principalmente a motociclistas.

El hecho ocurrió en las cercanías del cruce con avenida Cañaveral y generó un amplio operativo de emergencia en el sector.

Amplio despliegue de emergencia

Hasta el lugar llegaron voluntarios de Bomberos y cerca de una decena de ambulancias del SAMU, quienes trabajaron en la atención de las víctimas y en la estabilización de la zona.

En paralelo, personal de la SIAT de Carabineros se trasladó al sitio del suceso para realizar las pericias correspondientes y determinar la dinámica exacta de la colisión.

Según información preliminar, el accidente habría afectado a conductores de motocicletas de alta cilindrada. Testigos señalaron a Radio Bío Bío que en el sector suele reunirse un grupo de motociclistas, incluso en ocasiones para realizar carreras informales durante la madrugada.

“Había, por lo menos a la pasada ahí, tres cuerpos lamentablemente; había un par de motocicletas, unas 10 o 15 paradas al costado más las que estaban por la calle de servicio”, relató un camionero que presenció la escena.

El mismo testigo añadió que este tipo de encuentros serían frecuentes en el lugar: “Es pan de todos los días… hacen sus juntas ahí por el lado de esos servicentros y después se disparan hacia el norte”, indicó.

Tránsito interrumpido y desvíos en el sector

El accidente provocó la interrupción total del tránsito en la autopista, obligando a implementar desvíos para los vehículos que circulaban por la zona.

Según los reportes, los conductores están siendo desviados por la salida La Montaña hacia calles de servicio, para luego reincorporarse a la autopista más al sur.

Las diligencias de investigación continúan para esclarecer las causas exactas de esta fatal colisión múltiple.