Jugador del fútbol chileno sufre grave accidente automovilístico en Talca: Está fuera de riesgo vital

20 mar. 2026 - 08:46 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave accidente automovilístico sufrió el futbolista de Rangers de Talca, Mauro González, quien debido al impacto debió ser trasladado hasta el Hospital Regional de la ciudad.

De acuerdo a Radio FM Más, y según lo recogido por el sitio Primera B Chile, el mediocampista argentino protagonizó una fuerte colisión mientras circulaba por las calles de Talca.

Impactó a alta energía contra una barrera

"Según los primeros antecedentes, el vehículo conducido por el deportista de 29 años impactó a alta energía contra una barrera perimetral de la vía por causas que aún son materia de investigación”, detalló el citado medio, agregando que el hecho ocurrió en la intersección de Avenida Lircay con 13 Oriente.

Hasta el lugar llegó personal del SAMU, quienes estabilizaron al jugador y le brindaron los primeros auxilios antes de su traslado a un recinto asistencial.

Photosport

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El comunicado de Rangers de Talca

A través de un comunicado, Rangers de Talca informó que el futbolista Mauro González se encuentra fuera de riesgo vital.

“Durante la noche de este jueves, nuestro jugador profesional, Mauro González, se vio involucrado en un accidente de tránsito, en medio de complejas condiciones meteorológicas”, indicó Rangers.

“El jugador fue trasladado oportunamente a un centro asistencial. Actualmente se encuentra fuera de riesgo vital y en proceso de recuperación, bajo supervisión médica“, detalló el cuadro piducano.

“En este momento, nuestra principal preocupación es la salud y pronta recuperación de nuestro jugador, a quien se le está brindando todo el apoyo necesario”, completó la institución.