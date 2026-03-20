Conductor escapa tras no respetar luz roja y colisionar con vehículo en Camino Melipilla: Una persona está con lesiones graves

20 mar. 2026 - 07:32 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito dejó a una persona con lesiones de gravedad en la comuna de Maipú, Región Metropolitana, luego de una colisión entre dos vehículos en un sector cercano al límite con Padre Hurtado.

El hecho ocurrió en Camino a Melipilla, donde se vieron involucrados un vehículo tipo sedán, en el que viajaban dos personas, y una camioneta utilitaria, que preliminarmente era conducida por un solo ocupante.

Cómo ocurrió la colisión

Ambos vehículos se desplazaban en dirección al poniente cuando, al llegar a la intersección con avenida Parque Central, se produjo el impacto.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la camioneta no habría respetado la la luz roja del semáforo, lo que provocó que colisionara por la parte posterior al automóvil.

Producto del impacto, el vehículo menor fue proyectado varios metros desde el punto de la colisión, evidenciando la fuerza del choque.

Lesionada de gravedad

A raíz del accidente, la persona que viajaba como copiloto en el sedán resultó con lesiones de carácter grave, por lo que fue trasladada a un recinto asistencial de la comuna, donde permanece fuera de riesgo vital.

El conductor del mismo automóvil permaneció en el lugar entregando antecedentes sobre lo ocurrido.

Conductor se dio a la fuga

Uno de los elementos clave de este caso es que el conductor de la camioneta abandonó el vehículo tras la colisión y se dio a la fuga, lo que forma parte de las diligencias para esclarecer responsabilidades.

La camioneta involucrada resultó con daños de alta magnitud en su parte frontal, lo que da cuenta de la energía del impacto.

Tránsito y procedimiento en el lugar

El accidente generó una interrupción parcial del tránsito en Camino a Melipilla, manteniéndose solo una pista habilitada mientras se desarrollaban las labores en el lugar.