Camión se incendia en la Ruta 78 y genera suspensión del tránsito

19 mar. 2026 - 10:46 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este jueves, un camión se incendió en la Ruta 78, en la comuna de Padre Hurtado, Región Metropolitana, generando restricción en el tránsito vehicular.

La emergencia se registró en el kilómetro 18, en dirección a Santiago, hasta donde se trasladó personal de emergencias.

¿Qué se sabe del camión que se incendió en la Ruta 78?

Videos viralizados muestran la gran columna de humo que generó el incendio, la cual es vista a varios metros de la ruta.

Hasta el momento, se desconoce el tipo de carga que tenía el camión y la causa que provocó el incendio.

Restricción de tránsito

Debido a la situación, se encuentra la pista restringida en la Ruta 78, a la altura del kilómetro 18 en Padre Hurtado, próximo a Rinconada de Maipú.

En el lugar se encuentra trabajando personal de Bomberos y del SAMU.