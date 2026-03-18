"Fue como una explosión": Auto cayó por un barranco y terminó incrustado en la piscina de una casa en Peñalolén

18 mar. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un insólito accidente de tránsito se produjo este miércoles en la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana, luego que un conductor perdiera el control de su vehículo, cayera por un barranco y terminara en la piscina de una vivienda.

El hecho ocurrió a eso de las 01:30 horas de la madrugada al interior de un condominio, específicamente en el patio de una casa que se ubica a los pies de una ladera, cuando una camioneta que transitaba por la parte superior terminó precipitándose al vacío.

"Fue como una explosión"

"Fue como una explosión, no entendíamos qué pasaba. Yo corrí la cortina del dormitorio y vi unas luces y olor a quemado. No entendía nada y vine. Ahí escuchamos a alguien que decía 'ayuda'", señaló Cecilia Arrese, la mujer que vive en la casa.

Según comentó, su marido de inmediato se acercó a ayudar al conductor. "Salió del auto con algunas heridas y en estado de shock", reveló. Eso sí, no quiso ser atendido. "Yo no diría que se fugó, pero sí se fue por el cerro, porque estaba desorientando", expuso.

"Le dijimos si lo llevábamos a alguna parte, pero él no quiso. Dijo que estaba bien, que se había sentido mal, que estaba con un problema bronquial, que se ahogaba, y que por eso perdió el control", agregó la mujer, diagnóstico que fue confirmado posteriormente por un familiar del hombre.

Familia del conductor dijo que se harán cargo de los daños

"Un hermano (del conductor) vino, y está viendo todo para solucionar el problema. Me dijo que él (el conductor) estaba un poco enfermo", indicó Cecilia, junto con añadir que actualmente están gestionando una grúa para que saquen el vehículo.

"No es algo menor, es mucho lo que hay que reparar. A nosotros lo que más nos interesa es cerrar, porque así estamos expuestos, puede entrar cualquier persona", complementó.