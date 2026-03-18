Gasco anuncia compensaciones para familias afectadas por fatal explosión en Renca

18 mar. 2026 - 21:45 hrs.

¿Qué pasó?

Gasco anunció que se encuentran trabajando para crear un mecanismo de compensación para las familias afectadas por la explosión de un camión de la empresa el pasado 19 de febrero en la comuna de Renca, Región Metropolitana.

La tragedia, ocurrida en horas de la mañana en la autopista General Velásquez, dejó un saldo de 15 personas fallecidas y múltiples más heridas.

A través de una declaración pública, Gasco señaló que "hemos iniciado un trabajo conjunto con el Ministerio Público para generar un mecanismo de compensaciones para cada una de las familias afectadas".

En esa misma línea, la firma indicó que se encuentran "recopilando todos los antecedentes para avanzar en una propuesta justa que, pese a esta tragedia irreparable, permita a las familias mirar con mayor tranquilidad su futuro".

Asimismo, afirmaron que continúan "colaborando activamente con la investigación para determinar las causas de este lamentable hecho, de manera que sea la justicia la que defina las responsabilidades".

"Hoy nuestra principal preocupación es poder avanzar con la mayor rapidez en el proceso de compensaciones", concluye el comunicado emitido desde Gasco.