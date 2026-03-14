Tragedia en Renca por explosión de camión de gas: Número de personas fallecidas sube a 15

14 mar. 2026 - 12:51 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, se dio a conocer el fallecimiento de un hombre como consecuencia de la trágica explosión de un camión de gas que ocurrió el pasado 19 de febrero en la comuna de Renca, Región Metropolitana. Con esto, el número de personas fallecidas asciende a 15.

¿Quién es el nuevo fallecido de la trágica explosión en Renca?

A través de una publicación en sus redes sociales, la Municipalidad de San Vigente de Tagua Tagua informó que el hombre fallecido es Mario Antonio Parra Guzmán, un "querido vecino" de la comuna.

"Mario será recordado por quienes lo conocieron como una persona trabajadora, alegre y siempre cercana; un hombre que supo cultivar la amistad y el cariño de quienes compartieron con él, especialmente de sus hijos, familiares y amigos", menciona el posteo.

"En este momento de dolor, como municipio queremos manifestar nuestras más sinceras condolencias y acompañar a su familia, seres queridos y a todos quienes hoy lamentan su partida. Como comunidad sanvicentana, nos unimos en el recuerdo de su vida y en el abrazo solidario hacia quienes enfrentan esta pérdida", agregaron.

Por último, indicaron que "informaremos oportunamente a la comunidad sobre el lugar y horario de su velorio, para quienes deseen acompañar a su familia en este momento".