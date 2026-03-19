Camión cargado de queso se detuvo en una esquina y abrió un socavón en Renca

19 mar. 2026 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

Un insólito hecho se registró este jueves en la mañana en la comuna de Renca, Región Metropolitana, donde un camión cargado con toneladas de queso produjo un socavón en plena calle.

El hecho ocurrió en calle Ventisquero con José Miguel Infante, donde transitaba el vehículo de carga proveniente de Argentina.

¿Qué se sabe del camión que cayó a socavón?

Se trata de un camión de 30 toneladas que quedó hundido en el socavón que se abrió cuando se detuvo en la esquina.

“Me detuve para dejar pasar el tráfico y cedió el terreno”, declaró el sorprendido conductor, quien quedó a la espera de que llegue una grúa para retirar el pesado vehículo de carga.

"Si esto hubiera pasado con la trompa del camión, yo estaría muerto contra el cemento, porque el socavón entra hacia abajo", indicó.

Se habían advertido problemas en la calle

La calle Ventisquero estaba cerrada porque semanas anteriores se había alertado a Aguas Andinas que había irregularidades en el pavimento.

Sin embargo, los conos que restringían el tránsito fueron sacados en una fecha indeterminada y por razones que se desconocen.