Azafata sobrevivió "de milagro" en accidente aéreo en Estados Unidos: Salió eyectada de avión

25 mar. 2026 - 12:19 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado domingo 22 de marzo ocurrió un grave accidente en Estados Unidos: un avión chocó con un carro de bomberos al aterrizar y dejó a dos víctimas fatales y múltiples heridos, entre ellos, una azafata que sobrevivió "de milagro" tras salir eyectada de la aeronave.

El vehículo de emergencia acudía a asistir a otro incidente en el aeropuerto de LaGuardia y se cruzó en la pista de aterrizaje justo cuando el vuelo 8646 iba aterrizando. Sufrió la pérdida total de la parte frontal y el fallecimiento de los pilotos, dejando con graves heridas a Solange Tremblay, la asistente de vuelo que por una simple acción no falleció.



El "milagro" que hizo sobrevivir a Solange Tremblay en el accidente

Tremblay, según pudo constatar Telemundo, salió expulsada del avión y resultó con graves fracturas en una pierna y actualmente está estable, a pesar de que tuvo que operarse de urgencias.

Los expertos en seguridad aérea revelaron que la azafata ocupó uno de los asientos de tripulantes de cabina, los cuales están pegados a la pared del avión y que tienen un cinturón de seguridad de cuatro puntos, el cual brinda mayor resguardo ante grandes impactos.

Solange, al momento de salir eyectada, se habría aferrado al asiento y gracias a ello pudo sobrevivir y no resultar con heridas más graves, algo que su hija, Sarah Lepine, calificó como "un auténtico milagro". "Todavía estoy tratando de entender cómo sucedió todo esto, pero definitivamente tiene un ángel de la guarda que la protege", agregó.

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