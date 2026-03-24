Por 10 años los médicos descartaron sus fuertes dolores de cabeza: Le descubrieron que tenía un tumor cerebral

24 mar. 2026 - 12:52 hrs.

Una verdadera pesadilla fue la que vivió Luke Taylor, un joven padre de 27 años de Estados Unidos, que recibió un diagnóstico devastador: los médicos le advirtieron que podría tener solo días de vida, luego de ignorar durante una década fuertes dolores de cabeza que siempre fueron atribuidos a migrañas.

Durante años, el joven experimentó intensos episodios de dolor, náuseas y vómitos. Sin embargo, la realidad lo golpeó cuando decidió acudir nuevamente a un especialista ante el empeoramiento de sus síntomas. Fue entonces cuando recibió una de las peores noticias: tenía un tumor cerebral.

Una resonancia reveló su tumor

De acuerdo con People, el caso salió a la luz luego de que el ingeniero civil solicitara una resonancia magnética tras presentar un agravamiento en julio de 2025.

“Estaba harto de mis dolores de cabeza. Cada vez eran peores, me daban ganas de llorar del dolor”, declaró a Southwest News Service. “Me dijeron que tenía migrañas muy fuertes, pero no tenía sentido. Me sentía mal, tenía un dolor intenso y dije que quería hacerme una resonancia magnética”.

Cuando se conocieron los resultados, los médicos le diagnosticaron un hemangioblastoma, un tumor cerebral benigno poco común que suele localizarse en el cerebelo, zona clave para el control motor y la función cognitiva.

“Cuando recibes noticias así, te aíslas. Tu mente se acelera, no quieres hablar con nadie, crees que tu vida se ha acabado”, relató. “Tenía 26 años cuando me diagnosticaron. Tenía toda la vida por delante, tengo una hija y no sabía cómo iba a contárselo a mi familia”.

Luke Taylor

Debido al retraso en el diagnóstico, el tumor había crecido hasta alcanzar un tamaño mayor al de una pelota de golf, lo que obligó a realizar una cirugía de urgencia.

“Me dijeron que si no me sometía a una cirugía de emergencia, podría tener solo unos días de vida”, afirmó. “Pensé que iba a morir”. En el plazo de una semana, Taylor fue sometido a una operación de nueve horas para extirpar el tumor.

El mensaje de esperanza

Su pareja, Nia Jones, de 26 años, relató que el procedimiento generó complicaciones inesperadas: “Vi a Luke después de su operación; estaba muy inestable. Arrastraba las palabras y no podía abrir los ojos”, recordó.

Finalmente, en noviembre de 2025, los médicos le confirmaron que las cirugías habían sido exitosas y que el tumor fue completamente extirpado. Desde ahora, deberá someterse a controles cada seis meses durante los próximos 10 años para evitar una posible reaparición.

“Queremos demostrar a la gente que hay luz al final del túnel y que se puede superar esto”, cerró Jones.