Se cayó tras tropezarse en una tapa de alcantarilla en mal estado y municipio español le tendra que pagar más de $150 millones

23 mar. 2026 - 16:26 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre se lesionó tras sufrir una caída provocada por una arqueta (caja de alcantarillado) en mal estado. El hecho ocurrió en España, específicamente en el municipio de Bilbao. El juzgado falló a favor de la víctima y condenó al Ayuntamiento de la ciudad a pagar su indemnización.

El juez dictaminó que el accidente fue responsabilidad de la administración por no mantener la vía pública en buen estado. El hecho ocurrió en 2019 y la denuncia fue introducida por la hermana de la víctima, tras la muerte del hombre.

La ley española establece que la conservación y el correcto funcionamiento de la vía pública es responsabilidad de la administración estatal. En ese sentido, se acreditó la relación directa entre la caída y el mal estado de la arqueta, además de la responsabilidad del municipio.

Defensa del Ayuntamiento

Desde el municipio argumentaron que la responsabilidad fue del afectado. Según ellos, el defecto en la tapa de la alcantarilla era visible, por ende, el motivo de la caída se debió a una falta de diligencia del peatón. Alegato que rechazó el Juzgado luego de evaluar las pruebas y testimonios.

De acuerdo con información del medio español Noticias Trabajo, parte del material probatorio eran unas fotografías que demostraron que la tapa estaba mal puesta y representaba un peligro para cualquier persona. Al respecto, el juez consideró que “es perfectamente factible que una persona caiga”, aun siendo diligente.

En este sentido, el Juzgado concluyó que no se trataba de un desperfecto menor y que, según lo establecido en la ley, cualquier daño o desperfecto en espacios públicos que comprometa la seguridad de las personas, es responsabilidad de los municipios. Esto acredita la relación directa entre el estado de la arqueta y la caída del peatón.

Todo sobre Sucesos