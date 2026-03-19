Zarigüeya causa furor en aeropuerto de Tasmania: Se camufló entre peluches en tienda

19 mar. 2026 - 18:33 hrs.

En un aeropuerto de Tasmania se vivió una situación poco común y llamativa, cuando una zarigüeya fue vista por pasajeros dentro de una tienda de souvenirs, camuflada entre los peluches que estaban a la venta.

Esto ocurrió el miércoles 18 de marzo, mientras los viajeros esperaban sus vuelos dentro de Australia. El animal fue grabado acurrucado en uno de los estantes de la tienda, mezclándose casi perfectamente con los productos exhibidos, según informó People.

Estaba tranquila ante la vista de los pasajeros

Liam Bloomfield, gerente de varias sucursales de la tienda libre de impuestos Lagardere AWPL, contó a la Australian Broadcasting Corporation que el personal encontró a la zarigüeya cerca de las 11:45 de la mañana, hora local.

“Parecía sentirse bastante cómodo con sus nuevos amigos”, dijo.

Bloomfield añadió que la zarigüeya estaba tranquila, lo que causó entusiasmo entre los pasajeros cuando salió del local y empezó a pasear por la terminal.

“Teníamos pasajeros por todas partes grabando vídeos”, recordó.

Hobart Airport

Se encuentra a salvo

El gerente explicó además que el personal tuvo que actuar rápido para evitar problemas. “Fue como una carrera contra el tiempo para asegurarnos de que todo estuviera seguro, que ningún pasajero sufriera molestias y que la zarigüeya pudiera volver a casa”, aclaró.

Finalmente, la gerencia del aeropuerto escoltó al animal fuera del recinto. Bloomfield dijo que todavía no saben cómo logró entrar la zarigüeya al terminal aéreo.