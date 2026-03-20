Madre inventó diagnóstico de cáncer de su hijo de seis años para vivir una vida de lujo

20 mar. 2026 - 17:54 hrs.

¿Qué pasó?

Una madre reconoció ante los tribunales de justicia de Adelaida, en Australia, que inventó el diagnóstico de cáncer de su hijo de seis años para reunir dinero y, con él, vivir una vida de lujos que terminó abruptamente.

La fiscal del caso reveló que la mujer obligaba a su hijo a colocarse vendajes en las manos, afeitarse completamente la cabeza para parecer que estaba con quimioterapia y le suministró medicamentos en contra de su voluntad.

El origen del engaño

Según ABC, el abogado de la madre expuso en la audiencia que la situación se originó cuando el menor de edad sufrió un accidente en su ojo, y en ese momento ella decidió inventar que su hijo padecía cáncer de ojo.

Desde que visitaron al oftalmólogo, la mentira comenzó a escalar y engañó a familiares, amigos y a la comunidad escolar, pero la defensa hizo hincapié en que "nunca fue su intención causar daño o angustia a sus hijos, sino más bien un error de juicio monumental".

Tiempo atrás de que el hecho ocurriera, la mujer vivía una vida de lujos que no tenía y tenía serios problemas financieros, y por ese motivo, según ella, comenzó a armar toda la historia del cáncer de su hijo. "Actuaba bajo la creencia tonta y equivocada de que su familia necesitaba las últimas marcas, modas y tecnologías para vivir una vida plena", mencionó el abogado.

La madre enfrentó más de 60 cargos judiciales por engaño, estafa y negligencia, pero, al aceptar la culpabilidad, el tribunal australiano disminuyó a 10 las acusaciones y finalmente fue enviada a prisión de manera inmediata. Por otro lado, el próximo mes de abril acusarán al padre por ser cómplice de su actuar.

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