"No la pude llorar": Pedro Ruminot y Alison Mandel revelan la pérdida de una hija antes de adoptar a Mila

05 jun. 2026 - 22:00 hrs.

Durante ocho meses, Pedro Ruminot guardó una carta en la guantera de su camioneta. No era un papel cualquiera ni algo pendiente por resolver. Era una despedida que no había concretado. Un intento por cerrar una pérdida que, por mucho tiempo, quedó en silencio mientras la vida seguía avanzando.

La historia salió a la luz en el podcast "Nunca es el Momento". Allí, Pedro y Alison Mandel recordaban el día en que recibieron una llamada que cambió su vida: la confirmación de que Mila, su hija adoptiva, finalmente se uniría a su familia. Pero antes de ese momento, ambos atravesaron un duelo profundo: la pérdida de una hija a la que llamaron Colombina.

La pérdida que sufrió Pedro Ruminot y Alison Mandel

“Fue muy lindo”, expresó Pedro sobre el momento en que supo que nuevamente sería padre. "Además antes yo había pasado por un proceso... Para mí tiene un componente, digamos, como un poco mágico. Nosotros perdimos a una hija”, contó Pedro.

El humorista explicó que mientras Alison atravesaba el dolor de esa pérdida, él sintió que debía sostener todo lo demás. “Yo no la pude llorar, no pude sufrir con eso porque Alison estaba muy mal. Entonces yo dije: ‘Bueno, tengo que llevar adelante todo’. Y tú (Alison) estabas muy triste en cama incluso, y tengo que llevar adelante todo: la familia, los niños, el colegio, todas las cosas que hay que hacer”, recordó.

Con el tiempo, ese dolor que había quedado suspendido comenzó a aparecer en terapia. Ahí entendió que nunca se había permitido despedirse realmente.

“En terapia me di cuenta de que nunca había llorado la pérdida, y mi psicóloga me hizo escribir una carta para nuestra hija despidiéndonos. Y esa carta la tuve ocho meses en la camioneta, en la guantera”, relató.

Alison recordó que ambos atravesaron ese momento de maneras distintas. “Me hacías leerla y yo te decía que no, porque yo ya había pasado ese sufrimiento. Yo ya le había hecho incluso un funeral”, señaló.

La despedida frente al mar

La carta permaneció guardada durante meses, hasta que un día Pedro sintió que había llegado el momento de cerrar ese ciclo.

“Porque además hay que hacer una especie de funeral o una despedida después con esa carta. Y yo no me atrevía a hacerlo, la tuve ocho meses en la camioneta”, explicó.

El escenario fue una playa vacía. Frente al mar, tomó una decisión que venía postergando desde hacía tiempo. “Estaba en la playa, fui a dejar unas cosas y me quedé mirando el mar y dije: ‘Bueno, la voy a dejar acá, si siempre voy a estar mirando el mar, acá voy a dejar la carta y acá me voy a despedir’”.

Antes de hacerlo, incluso buscó cómo doblar un papel de una forma especial. “Me fui a despedir y antes busqué cómo hacer un origami de pajarito y me fui a la playa. No había nadie, y ahí me despedí. Eso fue un jueves, y un martes nos llamaron (para confirmar la adopción de Mila)”.

La llamada que llegó días después

Mientras Pedro terminaba esa despedida pendiente, Alison comenzaba a ordenar un espacio dentro de la casa que hasta entonces parecía improvisado.

“Sí, qué heavy. Y yo el lunes ordené lo que podría ser pieza de la Mila. Dije: ‘No, algún día nos van a llamar y esto parece una bodega’. Y ordené... Y al otro día nos llamaron”, recordó.