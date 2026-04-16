Comando Sur presume de su letal caza F-35B: "Es una muestra del incomparable poder aéreo de Estados Unidos"

16 abr. 2026 - 07:15 hrs.

El Comando Sur de Estados Unidos emprendió en 2025 un inusual despliegue en aguas del mar Caribe, frente a Venezuela, y en el Pacífico como parte de la Operación Lanza del Sur (Operation Southern Spear) destinada a contener las mafias de narcotraficantes que llevan droga a Norteamérica.

Durante la Operation Southern Spear Estados Unidos ha desplegado medios navales y aéreos que muestran el poderío estadounidense. Además, ha destinado varios de sus poderosos aviones caza para las labores de vigilancia como el F-35B Lightning II.

La Operación Southern Spear Estados Unidos, iniciada bajo órdenes del presidente Donald Trump, conlleva el empleo de buques de superficie robóticos de larga duración, pequeñas embarcaciones interceptoras robóticas y aeronaves robóticas de despegue y aterrizaje vertical.

El F-35B es el único caza de quinta generación con despegue corto y aterrizaje vertical

El Comando Sur divulgó imágenes recientes de su potente caza F-35B con el que asegura estar “fortaleciendo la seguridad regional con el incomparable poder aéreo de Estados Unidos”.

“Un F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de Estados Unidos muestra letalidad lista para el combate y precisión mientras está desplegado en el área de responsabilidad de Comando Sur en apoyo de la operación Southern Spear, operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra”, indicó este cuerpo militar cuyo rango de acción abarca a unos 30 países de América Latina y el Caribe.

Recalca el Comando Sur que la prioridad de estas operaciones ordenadas por el presidente Trump es “interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria”.

Según el sitio oficial del F-35, el “F-35B es el único caza de quinta generación con capacidad de despegue corto y aterrizaje vertical, lo que lo hace ideal para operar desde cubiertas más pequeñas, bases austeras y barcos sin pistas de aterrizaje de longitud completa”.

El caza F-35B “cuenta con capacidades furtivas inigualables, que incluyen materiales absorbentes de radar, bordes alineados y una bahía de armas interna, lo que lo hace prácticamente invisible para el radar enemigo”.

Todo sobre