Computadora de resortes: científicos desarrollan sistema informático mecánico que funciona sin batería ni chips
- Por Meganoticias
Un grupo de investigadores en Estados Unidos revolucionó el mundo tecnológico tras crear una asombrosa computadora mecánica, un innovador sistema informático que funciona a la perfección sin utilizar electricidad ni delicados microchips.
Los expertos del St. Olaf College y la Universidad de Siracusa desarrollaron este fascinante proyecto científico. La novedosa máquina realiza complejos cálculos lógicos utilizando únicamente la fuerte tensión de resortes y barras de acero.
¿Cómo funciona la computadora de resortes?
El diseño basa su funcionamiento operativo en la memoria física de los materiales. Los expertos demostraron que algunos elementos logran recordar perfectamente cuánta fuerza recibieron durante un estiramiento previo para procesar datos informáticos sin baterías, indicó el estudio publicado en Nature Communications.
Para comprobar esta innovadora teoría científica, el equipo académico construyó un complejo trío de mecanismos exactos utilizando puros componentes metálicos. El primer artefacto funciona como un medidor que retiene la fuerza aplicada, mientras el segundo aparato registra todos los tirones físicos del entorno.
El tercer dispositivo mecánico trabaja como una compuerta lógica capaz de distinguir entre las entradas pares e impares. Juntos, estos tres asombrosos instrumentos logran procesar información muy compleja mediante puros movimientos estructurales físicos sin emitir ninguna señal eléctrica tradicional.
¿Por qué es importante?
Esta invención tecnológica posee una inmensa resistencia al calor, comparada con los frágiles procesadores de silicio. Las computadoras tradicionales resultan sumamente delicadas porque sufren daños letales ante las altísimas temperaturas, fallan bajo fuerte radiación y presentan rápida corrosión ante agentes químicos.
Asimismo, los novedosos procesadores mecánicos abren un prometedor camino para fabricar los materiales inteligentes del mañana. En el vital ámbito de la salud, los especialistas planean crear prótesis corporales que sientan la presión humana y reaccionen velozmente a estímulos sin usar pesadas baterías externas.
El sector aeronáutico también incorporará estos sensores analógicos para rastrear el desgaste interno de los motores a reacción utilizando únicamente sus propias vibraciones. Actualmente, los investigadores buscan conectar múltiples rotores independientes para formar máquinas más complejas, reseñó Interesting Engineering.
Leer más de
