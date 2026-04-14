Guerra autónoma: nuevo sistema con IA puede localizar minas submarinas a larga distancia con un 99% de precisión

14 abr. 2026 - 18:30 hrs.

La industria militar europea acaba de dar un salto tecnológico sin precedentes, ya que una reconocida empresa francesa desarrolló un avanzado sistema táctico impulsado por inteligencia artificial para detectar minas submarinas.

Esta solución autónoma revoluciona las operaciones de contramedidas navales en cualquier océano del planeta, debido a que su sofisticado diseño modular permite a las armadas actuar con rapidez para asegurar infraestructuras críticas y dominar aguas muy disputadas.

El nuevo sistema de detección de minas hecho en Francia

Bautizado comercialmente como Expeditionary PathMaster, este programa militar pertenece a la experimentada compañía Thales. Su funcionamiento principal utiliza un moderno centro de operaciones portátil expedicionario que facilita la ejecución de misiones desde las costas o buques, indicó la empresa en un comunicado.

El verdadero poderío ofensivo de esta maquinaria radica directamente en su aplicación de análisis de sonar Mi-Map. Esta asombrosa plataforma digital procesa enormes cantidades de datos submarinos cuatro veces más rápido que cualquier herramienta convencional del mercado internacional actual.

Al procesar la información táctica con tanta velocidad, los operadores navales logran un 99% de exactitud identificando explosivos ocultos. Esta inmensa precisión reduce drásticamente el margen de error humano durante las peligrosas maniobras de rastreo bajo la superficie del mar.

Para complementar esta asombrosa capacidad de cálculo, la arquitectura tecnológica integra un complejo sistema de gestión de misiones conocido como M-Cube. Este sofisticado software administra múltiples sesiones simultáneas, entregando vitales actualizaciones en tiempo real sobre los peligros detectados.

Otra inmensa ventaja táctica recae sobre su impecable capacidad para integrar activos tripulados y plataformas completamente autónomas. Este modelo de guerra híbrida permite incorporar fácilmente modernos vehículos submarinos no tripulados pertenecientes a los ejércitos aliados de terceras naciones.

Más allá de los letales escenarios de combate naval, este avanzado dispositivo resulta fundamental durante misiones de ayuda humanitaria urgente. Su rápido despliegue garantiza que las rutas marítimas permanezcan siempre seguras para enviar suministros hacia zonas afectadas por los desastres, reseñó Interesting Engineering.

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