Céline Dion anuncia su regreso a los escenarios con 10 conciertos en París tras enfrentar compleja enfermedad

31 mar. 2026 - 05:10 hrs.

La cantante canadiense Céline Dion anunció este lunes su regreso a los escenarios, con 10 conciertos entre septiembre y octubre en París, tras años alejada del público por motivos de salud.

"Este año voy a recibir el mejor regalo de toda mi vida. Voy a tener la suerte de ir a verlos y de poder cantar para ustedes", declaró la cantante de 58 años en un mensaje de video publicado en Instagram.

Céline Dion vuelve a los escenarios

Para celebrar su cumpleaños, la artista hizo el anuncio con un video proyectado en la Torre Eiffel en París, oficializando su regreso tras seis años lejos del público.

Cientos de fans se reunieron al pie de la torre, esperando el final del suspenso al son de la versión de la cantante de "Himno al amor", inmortalizada por Édith Piaf.

La salud de la artista, que padece una enfermedad neurológica, ha mejorado y podrá presentarse en la capital francesa en septiembre y octubre de este año.

"Estoy tan contenta. Me siento bien, fuerte, superemocionada, obviamente también un poco nerviosa, por supuesto, pero sobre todo estoy muy agradecida con todos ustedes. Tengo unas ganas enormes de volver a verlos", añadió la cantante.

Actuará en el Paris La Défense Arena, cerca de la capital, en un recinto con capacidad para unos 40.000 espectadores.

¿Qué le pasó a Céline Dion?

Dion tuvo que interrumpir su última gira, iniciada en 2019, primero por la pandemia y después por problemas de salud. Desde 2022, la artista lucha contra el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica incurable que conlleva rigidez muscular y dolorosos espasmos.

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