Sophie Turner sufrió accidente durante rodaje: Serie "Tomb Raider"suspendió sus grabaciones

30 mar. 2026 - 13:28 hrs.

¿Qué pasó?

La serie de Amazon MGM Studios "Tomb Raider", basada en el videojuego con el mismo nombre, sufrió un percance durante las últimas horas: Sophie Turner, la actriz principal, tuvo un accidente "leve" durante el rodaje.

Desde el estudio informaron que se trataría de una lesión menor, pero fuentes internas consultadas por Page Six confirmaron que suspenderán las grabaciones durante al menos dos semanas.

El comunicado de Amazon sobre el incidente

A pesar de que no se detalla cómo ocurrió el accidente, se espera que la querida actriz de "Juego de Tronos" se recupere lo antes posible para retomar la hoja de ruta de la serie y estrenarla sin complicación.

En el comunicado compartido por Deadline, Amazon MGM Studios menciona: "Sophie Turner sufrió recientemente una lesión leve. Por precaución, la producción se ha interrumpido brevemente para que pueda recuperarse. Esperamos reanudarla lo antes posible".

Los portales de noticias sobre cine reportan que la causa principal del accidente se debería a la alta exigencia física que implica interpretar al personaje de aventura Lara Croft, lo que habría llevado a Turner al límite y se provocase la lesión.