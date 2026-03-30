"Qué manera de llorar...": Luis Jara compartió detalles de la boda de su hijo Nicolás

30 mar. 2026 - 11:31 hrs.

¿Qué pasó?

Nicolás Jara Hasbún, hijo del conocido cantante Luis "Lucho" Jara celebró su matrimonio con Francoise Litvak, su pareja desde hace más de 5 años. A través de redes sociales se difundieron imágenes de lo que fue la ceremonia.

Nicolás y Francoise se comprometieron en enero del 2025 y la boda fue este fin de semana en Vistalba, una localidad en Mendoza, Argentina.

Tanto Nicolás Jara como su padre publicaron a través de sus historias de Instagram diferentes momentos de la celebración. En uno de los registros, se ve a Nicolás entrar de la mano de sus padres Luis Jara y Silvana Hasbún, en medio del atardecer mientras se dirigía al altar.

@nicojarahasbun Instagram

Detalles del Matrimonio de Nicolás Jara

"Qué manera de llorar y de puro amor. Te amo", escribió el cantante en el emotivo video. Después, compartió una foto en la que se ve a los novios saliendo de la ceremonia mientras sonríen. Francoise Litvak llevaban un vestido blanco, sencillo, pero elegante, con flores y guantes con transparencia, mientras que Nicolás llevaba un traje color beige claro combinado con una corbata azul.

Lucho Jara no pudo contener su emoción y acompañó la fotografía con las siguientes palabras: "De los días más felices de la vida. Que sean muy felices hijos". Luego de la parte emotiva aparecieron registros de la fiesta en la que la novia no solo tuvo varios cambios de look, sino que también los recién casados hicieron una coreografía y los invitados disfrutaron de los éxitos del cantante.

Finalmente, el intérprete de "No sé Olvidarte" dedicó unas emotivas palabras a los novios en un carrusel de fotos en Instagram. "Gracias Nicolás y Francoise por regalarnos este fin de semana de ensueño. Siempre estaremos cerca para lo que necesiten... Gracias a la vida, fue un regalo inolvidable para todos. Que sean muy felices", expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luis Jara (@luisjaraoficial)

Todo sobre Famosos chilenos