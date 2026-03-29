Dejó atrás la actuación: Actor de "La Reina del Flow" ahora se dedica a trabajar en Uber

29 mar. 2026 - 15:30 hrs.

En un video que se viralizó en redes sociales se puede ver a Jay Torres, el actor de la reconocida serie de Netflix "La Reina del Flow", manejando un auto y trabajando para Uber en las calles de Bogotá, lo que generó una ola de reacciones entre sus seguidores.

El también cantante puertorriqueño aclaró en su propia cuenta de Instagram por qué tomó la decisión de iniciar en el rubro de las aplicaciones de transporte, y también mencionó que no se trataba de ninguna broma o campaña.

"Yo no me arrepiento de haber sido Uber"

En un reel publicado en su red social, Torres mostró el video que se viralizó y habló sobre su situación económica actual: "Ustedes no saben que, como artista independiente, uno tiene que meterle al marketing, la estrategia, la campaña, videos musicales y veinte mil cosas más".

Además, reveló que este no ha sido su único trabajo fuera del mundo de la música y la actuación: "Yo no me arrepiento de haber sido Uber, de archivar documentos, de trabajar en barras como mesero, como bartender, en un ancianato".

"Este ha sido un proceso bonito que me lo estoy disfrutando. He tenido miles de oportunidades de hacerlo (conseguir dinero) por la vía rápida, pero decidí hacerlo por el camino largo", agregó.

Mira el video que publicó: