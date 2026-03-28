Muere actor James Tolkan, recordado por sus papeles en "Volver al Futuro" y "Top Gun"

28 mar. 2026 - 16:52 hrs.

En una noticia que estremeció a Hollywood, el medio estadounidense TMZ confirmó la tarde del viernes el fallecimiento a los 94 años del actor James Tolkan, recordado por sus papeles en películas como "Volver al Futuro" y "Top Gun".

Muere el actor James Tolkan

Según confirmó su propia familia, el intérprete -que se había retirado hace unos años de la vida pública- falleció en paz y acompañado de sus seres queridos.

Su agente, John Alcantar, declaró al medio antes citado que Tolkan "adoraba a los fans de 'Volver al Futuro' y disfrutaba muchísimo asistir a las convenciones".

En dicha película de 1985, el actor interpretaba al Señor Strickland, el director de la escuela en donde estudiaba Marty McFly (Michael J. Fox). El éxito del film hizo que repitiera su papel en las secuelas de 1989 y 1990.

Otro de los papeles destacados de Tolkan fue el del oficial Tom "Stinger" Jordan de la película "Top Gun" de 1986. A estas interpretaciones se unieron también varias apariciones en teatro, cine y televisión.

James Tolkan nació el año 1931 y tuvo una breve carrera en la Marina. Tras descubrir su pasión por el teatro, formó parte del circuito alternativo de Broadway por 25 años antes de saltar a la gran pantalla. El actor era además un apasionado por los animales y participaba en varias organizaciones de rescate.

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