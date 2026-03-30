Estuvo en Blue Bloods y Pretty Little Liars: Fallece a los 42 años el actor y comediante Alex Duong
¿Qué pasó?
Luego de una larga batalla contra el cáncer, el actor y comediante Alex Duong falleció a los 42 años de edad, rodeado de familiares y amigos. Es conocido por su participación en series como The last Ship, Pretty Little Liars y Blue Bloods.
Duong fue diagnosticado a principios de 2025 con rabdomiosarcoma alveolar, un tipo de cáncer poco frecuente, pero altamente agresivo y con tendencia a la metástasis.
La noticia la dieron a conocer sus familiares a través de un comunicado que dice las siguientes palabras: "Nuestro querido Alex ha muerto en paz esta mañana, rodeado de amor y de sus amigos íntimos. Estaba cómodo y afortunadamente sin dolor. Christina —su esposa— y Everest —su hija— pudieron verlo anoche, él estaba lo suficientemente lúcido como para despedirse de su pequeña", se lee en un comentario de la campaña de GoFundMe.Ir a la siguiente nota
Asimismo, agradecieron a las personas por sus donaciones, el apoyo y por mantener en oración la salud del comediante. "Su continuo apoyo significa todo para Christina y Everest mientras afrontan los próximos días. Todos estaremos a su lado para apoyarla y ayudarla en todo lo posible. Los queremos mucho", concluye el comunicado.
¿Qué es el rabdomiosarcoma alveolar y cuáles son sus síntomas?
El rabdomiosarcoma alveolar es un tumor maligno de tejidos blandos. Se origina en células musculares inmaduras y es más común en niños y adolescentes, sin embargo, también se da en adultos y en estos casos el pronóstico es mucho más complejo y desfavorable.
Se caracteriza por ser un tumor de crecimiento rápido y alta probabilidad de metástasis, comúnmente hacia los huesos, pulmones y médula. Su diagnóstico puede ocurrir a partir de la detección de una masa dolorosa y una posterior biopsia, además de estudios de imagen y pruebas complementarias para evaluar su propagación y la función orgánica del paciente.
Finalmente, el tratamiento es complejo y combina cirugía para extirpar el tumor, sesiones de quimio y radioterapia. Además del consumo de medicamentos como vincristina, actinomicina D, ciclofosfamida e ifosfamida, que ayudan a evitar que las células cancerosas se reproduzcan.
Ver esta publicación en Instagram
Leer más de