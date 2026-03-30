Estuvo en Blue Bloods y Pretty Little Liars: Fallece a los 42 años el actor y comediante Alex Duong

30 mar. 2026 - 12:17 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de una larga batalla contra el cáncer, el actor y comediante Alex Duong falleció a los 42 años de edad, rodeado de familiares y amigos. Es conocido por su participación en series como The last Ship, Pretty Little Liars y Blue Bloods.

Duong fue diagnosticado a principios de 2025 con rabdomiosarcoma alveolar, un tipo de cáncer poco frecuente, pero altamente agresivo y con tendencia a la metástasis.

La noticia la dieron a conocer sus familiares a través de un comunicado que dice las siguientes palabras: "Nuestro querido Alex ha muerto en paz esta mañana, rodeado de amor y de sus amigos íntimos. Estaba cómodo y afortunadamente sin dolor. Christina —su esposa— y Everest —su hija— pudieron verlo anoche, él estaba lo suficientemente lúcido como para despedirse de su pequeña", se lee en un comentario de la campaña de GoFundMe.

GofundMe Alex Duong

Asimismo, agradecieron a las personas por sus donaciones, el apoyo y por mantener en oración la salud del comediante. "Su continuo apoyo significa todo para Christina y Everest mientras afrontan los próximos días. Todos estaremos a su lado para apoyarla y ayudarla en todo lo posible. Los queremos mucho", concluye el comunicado.

¿Qué es el rabdomiosarcoma alveolar y cuáles son sus síntomas?

El rabdomiosarcoma alveolar es un tumor maligno de tejidos blandos. Se origina en células musculares inmaduras y es más común en niños y adolescentes, sin embargo, también se da en adultos y en estos casos el pronóstico es mucho más complejo y desfavorable.

Se caracteriza por ser un tumor de crecimiento rápido y alta probabilidad de metástasis, comúnmente hacia los huesos, pulmones y médula. Su diagnóstico puede ocurrir a partir de la detección de una masa dolorosa y una posterior biopsia, además de estudios de imagen y pruebas complementarias para evaluar su propagación y la función orgánica del paciente.

Finalmente, el tratamiento es complejo y combina cirugía para extirpar el tumor, sesiones de quimio y radioterapia. Además del consumo de medicamentos como vincristina, actinomicina D, ciclofosfamida e ifosfamida, que ayudan a evitar que las células cancerosas se reproduzcan.

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