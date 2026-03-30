Sigue los pasos de su padre: Hijo de Arnold Schwarzenegger arrasa en su debut en el fisicoculturismo

30 mar. 2026 - 15:02 hrs.

Arnold Schwarzenegger no solo es recordado por sus icónicos papeles en películas como 'Terminator' o 'Depredador', sino que también es uno de los fisiculturistas más destacados de la historia tras obtener múltiples títulos en la década de 1970.

Casi 50 años después, su hijo Joseph Baena decidió seguir sus pasos y este fin de semana ganó su primera competencia de fisicoculturismo.

"Misión cumplida"

A través de una publicación en Instagram el pasado sábado, el joven de 28 años reveló que obtuvo el primer lugar en múltiples categorías en la competencia estatal NPC Natural Colorado, incluyendo la competencia de peso pesado Open Body masculino, Classic Physique True Novice masculino y Class Physique Novice masculino.

"¡Misión cumplida!", escribió en la publicación, acompañada de varias fotos suyas en la competencia que impactaron a sus seguidores por el parecido físico con su padre cuando competía.

Entrenó bajo el alero de su padre

Baena, cuya madre es Mildred Patricia Baena, obtuvo su primer título tras un intenso entrenamiento en compañía de su padre en el gimnasio Gold's Gym de Venice Beach, el mismo donde el actor de 78 años empezó a entrenar, según publicó People.

A pesar de que Baena está en el mejor momento de su carrera, reveló en su publicación que sufrió constante bullying en el colegio: "A veces la gente olvida que en el instituto era gordito. Me echaron del equipo de baloncesto y de fútbol porque no podía seguir el ritmo de los demás chicos".

"Afortunadamente, en natación no había pruebas de selección y eso cambió mi vida para siempre. Fue mi primer contacto con el mundo del fitness y el entrenamiento (...) Fue una gran lucha para mí encontrarme a mí mismo, descubrir y desarrollar la motivación para cambiar mi peso y mi físico", cerró.

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