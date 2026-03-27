Cuenta con siete edificios y capacidad para 768 internos: Así es la cárcel donde Nicolás Zepeda cumplirá cadena perpetua

27 mar. 2026 - 22:35 hrs.

¿Qué pasó?

En la prisión de Lyon-Corbas, Nicolás Zepeda pasó sus primeras horas tras conocer el veredicto que lo condenó a cadena perpetua por el asesinato de su exnovia Narumi Kurosaki. Sin embargo, dicha estadía es solo de tránsito.

Se espera que pronto el chileno sea trasladado hasta otro recinto penitenciario, para que pueda cumplir la sentencia dictaminada por la justicia francesa.

¿Cómo es la cárcel donde Nicolás Zepeda cumplirá cadena perpetua?

La cárcel de Orleans-Sarán es relativamente nueva y posee una imponente infraestructura. Fue construida en el año 2014, y cuenta con siete edificios que pueden albergar a un total de 768 personas.

En este centro penitenciario, ubicado a casi cinco horas de Lyon, Nicolás Cepeda podrá retomar sus estudios. "El sistema penitenciario de Francia tiene un concepto básico, que es el de la rehabilitación del reo", explicó Estefanía Orellana, abogada especialista en derecho internacional

"Va a tener la facultad de poder, por ejemplo, tener acceso a Internet regulado, tener acceso a llamadas telefónicas controladas, también", señaló.

La profesional indicó que el chileno tendrá otros beneficios carcelarios, como hacer talleres dentro de la cárcel, estudiar online e, incluso, realizar cursos especiales "diseñados para las personas de adentro puedan tener un oficio o una profesión".

"De hecho, puede hacer hasta estudios terciarios, o un máster o un doctorado dentro de la cárcel", añadió Orellana.

Durante sus años en prisión, Zepeda mantuvo una rutina. Actualmente, cursa el quinto semestre de una licenciatura en administración, economía y sociedad. Asiste a clases tres veces por semana y, además, cumple un rol como traductor para internos latinoamericanos.

Cadena perpetua

La abogada señaló que la pena de cadena perpetua para Zepeda "no significa que él vaya a pasar toda su vida dentro de la cárcel".

Orellana explicó que para acceder al beneficio de libertad condicional, primero, "tiene que pasar por un proceso de solicitud, y se hace un análisis. Además, en el caso de él, son 22 años en donde no puede pedir la libertad condicional".

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