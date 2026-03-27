Esta es la cárcel donde pasó la noche Nicolás Zepeda tras ser condenado a cadena perpetua

27 mar. 2026 - 06:57 hrs.

En la prisión de Lyon-Corbas, Nicolás Zepeda pasó sus primeras horas tras conocer el veredicto que lo condenó a cadena perpetua por el asesinato de Narumi Kurosaki.

El recinto, ubicado a cerca de 30 minutos de la corte de Lyon, se convirtió en el punto inmediato de reclusión luego de una jornada marcada por la sorpresa.

Fue en este lugar donde el chileno permaneció durante la noche, en un contexto de tránsito, a la espera de su eventual traslado a otro recinto penitenciario. La cercanía con el tribunal explica su uso como lugar de permanencia tras el fallo, antes de ser derivado a una cárcel definitiva.

Un recinto de paso tras el juicio

La estadía en Corbas responde a la logística del proceso judicial. Tras el cierre del tercer juicio en Lyon, el traslado inmediato a una prisión más lejana no se concretó esa misma jornada, por lo que el recinto funcionó como espacio temporal de reclusión.

Desde ese lugar, se proyecta su traslado hacia la cárcel de Orléans-Saran, ubicada a aproximadamente 450 kilómetros, lo que implica un viaje de entre cuatro y cinco horas.

La cárcel donde será trasladado

Tras pasar la noche en Corbas, todo indica que durante la jornada siguiente Zepeda será trasladado nuevamente a Saran, recinto donde ya ha estado recluido anteriormente.

Se trata de una cárcel relativamente nueva, en funcionamiento desde 2014, con instalaciones modernas que incluyen gimnasio, espacios recreativos y celdas individuales de aproximadamente 10 metros cuadrados, lugar donde el imputado permaneció durante las horas posteriores a la sentencia.

Antes de concretarse ese movimiento, se intenta coordinar un encuentro con su familia, que se encuentra en Francia.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

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