"Seguiremos proclamando su inocencia": Padre de Nicolás Zepeda no descarta ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

26 mar. 2026 - 12:45 hrs.

¿Qué pasó?

Tras conocerse la condena a cadena perpetua contra Nicolás Zepeda en Francia, su familia reaccionó públicamente a través de un comunicado firmado por su padre, Humberto Zepeda, en el que cuestiona el veredicto y confirma las nuevas acciones legales que ya habían sido anunciadas por la defensa.

El comunicado se conoció luego de la sentencia dictada en contra del chileno por el asesinato de Narumi Kurosaki, instancia en la que, según la familia, no se habrían considerado adecuadamente elementos relevantes del proceso.

Cuestionamientos al veredicto

En el texto, Humberto Zepeda sostiene que “durante este nuevo juicio, una vez más, ninguna prueba material de culpabilidad fue acreditada en contra de Nicolás”, apuntando a que parte de los antecedentes presentados fueron discutidos durante el juicio.

En esa línea, agrega que “varios elementos esenciales de la acusación fueron cuestionados, algunos se demostraron erróneos y otros, particularmente importantes, no fueron considerados con el rigor que exige el principio de la duda razonable”.

Elementos que, según la familia, no fueron considerados

Dentro de los puntos mencionados, el padre del condenado alude a antecedentes específicos que, a su juicio, debieron tener mayor peso en la decisión final.

“Entre ellos, resulta especialmente inquietante la existencia del perfil genético denominado ADN X3, un dato objetivo que podría indicar la participación de otra persona y que, sin embargo, no fue valorado de manera determinante en el análisis final del caso”, señala.

Críticas a la severidad de la pena

El comunicado también plantea reparos respecto a la condena impuesta, la que consideran desproporcionada en relación a otros casos.

“La severidad de la decisión pronunciada hoy nos lleva a pensar que el hecho de haber ejercido su derecho a recurrir ha pesado más que el análisis objetivo de las pruebas”, afirma, junto con añadir que “la pena pronunciada resulta extremadamente severa y difícil de comprender, incluso si se la compara con condenas dictadas en Francia en casos de terrorismo o asesinatos múltiples que han causado numerosas víctimas”.

En el mismo documento, la familia hace referencia a procesos judiciales previos en Francia, planteando dudas sobre eventuales errores.

“Por todo ello, no podemos evitar pensar en otros errores judiciales graves que han marcado la historia reciente de la justicia francesa, como es el caso de Patrick Dils, en el que una condena firme fue finalmente reconocida como injusta después de años de combate judicial”, indica.

Próximas acciones legales

Humberto Zepeda reafirma la postura de la familia frente al caso y adelanta los pasos que seguirán tras el fallo.

“Seguiremos proclamando la inocencia de Nicolás y continuaremos utilizando todos los medios legales disponibles para que este caso sea revisado con máxima exhaustividad”, sostiene.

En ese sentido, concluye que “presentaremos los recursos que correspondan y, si es necesario, acudiremos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o a cualquier instancia que garantice el respeto del derecho a un juicio justo”.

Cabe señalar que tras el veredicto, la defensa de Zepeda aseguró que el chileno "se está preparando para apelar ante el Tribunal de Casación".

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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