Nicolás Zepeda condenado a cadena perpetua: Su defensa anuncia recurso de casación para intentar anular el fallo

26 mar. 2026 - 09:34 hrs.

¿Qué pasó?

La justicia francesa condenó este jueves a cadena perpetua al chileno Nicolás Zepeda por el asesinato premeditado en 2016 de su exnovia japonesa Narumi Kurosaki, en el último juicio de este mediático caso sin cadáver, aunque su defensa anunció apelación, para lo cual el juez otorgó un plazo de 10 días.

La defensa lo había presentado como el "juicio de la última oportunidad", pero el tribunal de Lyon, en el este de Francia, fue más allá de los 28 años que le impusieron en los procesos anteriores en Besanzón y Vesoul.

Zepeda, vestido con polo negro y jeans claros, acogió cabizbajo con las manos en la cara el veredicto. Horas antes, había reiterado, entre sollozos, su inocencia: "No maté a Narumi".

Su defensa apelará a la sentencia

Su abogado, Robin Binsard, anunció rápidamente que Zepeda presentará un recurso ante la Corte de Casación, el alto tribunal francés que ya anuló la condena en apelación en 2023 y ordenó repetir el juicio.

La justicia pone fin por el momento a este caso fuera de lo común, seguido desde tres continentes, que movilizó desde 2022 a magistrados, jurado popular, prensa, traductores y público en tres ciudades de Francia.

Al igual que los juicios anteriores, el tribunal, formado por tres magistrados y nueve jurados populares, retuvo la noción de premeditación, pero impuso cadena perpetua, pese a que el fiscal, Vincent Auger, sólo había pedido 30 años de prisión.

Condena, sin cadáver

El tribunal siguió la teoría de la acusación que consideraba que la mató la madrugada del 5 de diciembre de 2016 en su habitación 106 de la residencia universitaria Rousseau de Besanzón, al viajar por sorpresa desde Chile a Francia meses después de su ruptura.

A continuación, habría hecho desaparecer su cuerpo en un bosque o río cercanos dentro de una maleta, y habría pirateado sus cuentas en redes sociales para hacer creer que la joven de 21 años seguía viva, mientras él regresaba a Chile.

Pese a no haberse hallado nunca el cadáver, la acusación se basó en la cantidad de indicios que corroborarían que se trata de un crimen premeditado: testimonios, datos de telefonía, geolocalización del auto que alquiló, etc.

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