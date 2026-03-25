"Sé que mi peor enemigo en este caso es mi cliente": La polémica declaración del abogado de Nicolás Zepeda

25 mar. 2026 - 15:32 hrs.

¿Qué pasó?

El tercer juicio contra Nicolás Zepeda, acusado de asesinar a su expareja, la japonesa Narumi Kurosaki, se encuentra en su fase final en Francia. La Fiscalía pidió 30 años de prisión para el chileno y la sentencia del tribunal de Lyon se podría conocer en los próximos días.

En el reciente interrogatorio, Zepeda volvió a exponer ante el tribunal, relato en el que se mostró visiblemente afectado y en el que volvió a recalcar su inocencia. El abogado defensor del connacional, Robin Binsard, también expuso ante los jueces, indicando la falta de pruebas para culpar al chileno y el complejo perfil de su cliente por su actuar.

"Ha mentido mucho durante esta investigación"

"En este caso, no hay certeza de que Nicolás Zepeda sea el culpable que buscan (...). Para ser honesto, no tengo pruebas de su inocencia, pero ustedes tampoco tienen certeza de su culpabilidad", afirmó el abogado ante el tribunal.

Luego, reconoció: "Sé que mi peor enemigo en este caso es mi cliente, con su pose de estudiante ejemplar y su forma enrevesada de hablar. Y ha mentido mucho durante esta investigación (...). Pero la suma de las mentiras no hace un asesinato. Hay docenas y docenas de acusados ??que mienten cuando son inocentes".

Robin Binsard también recalcó la falta de pruebas para poder culpar con certeza al chileno de la muerte de Narumi Kurosaki. "También falta el expediente del caso (...). No encontrarán ni un solo testigo del asesinato, ni una sola gota de sangre, ni una sola señal de forcejeo. Buscamos el cuerpo por todas partes y no encontramos nada. Este caso tiene muchas preguntas sin respuesta, que existen porque la investigación no fue exhaustiva", detalló.

"Solo revisamos 4 de las 29 cámaras, disculpen, ¡pero qué desastre! ¿Cómo se fue? ¿Solo? ¿Con una maleta? ¿Con un cadáver bajo el brazo? ¡Nunca lo sabremos porque no revisamos esas malditas cámaras!", agregó el legista sobre la falta de pericias en la investigación.

Por otro lado, Binsard también se refirió al rastro de ADN que se encontró en la almohada de Narumi y que fue identificado como "X3", cuyo dueño masculino permanece sin identificación. Sin embargo, según lo que se ha expuesto, la almohada sí contiene rastros del ADN de Zepeda, la cual es señalada como la potencial "arma homicida".

Respecto al ADN encontrado, el legista recalcó que le hubiera gustado que el material biológico se comparara, como mínimo, con el de los cerca de 60 estudiantes que se encontraban en la residencia de Narumi antes de su desaparición.

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