Maite Orsini asiste al juicio de Nicolás Zepeda en Francia

25 mar. 2026 - 09:51 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, es una de las últimas jornadas del juicio del chileno Nicolás Zepeda en Francia, por el crimen de su exnovia Narumi Kurosaki. El caso ha generado conmoción tanto en Japón, como en Francia y en Chile, por lo que existe interés en saber de lo que ocurre al interior del tribunal.

Entre los asistentes de esta jornada llamó particularmente la atención de la exdiputada Maite Orsini, quien acaba de terminar su periodo como parlamentaria.

¿Por qué estaba Maite Orsini en el juicio de Zepeda?

La exlegisladora se encuentra en Francia porque está realizando un curso de francés y en septiembre iniciará un Master en Ciencias.

De manera preliminar, Orsini asistió a la audiencia de este tercer juicio como oyente, por interés personal.

Recta final en el juicio de Zepeda

El juicio contra el chileno ya entró en su etapa final, con jornadas marcadas por declaraciones clave y un avance más rápido de lo previsto en el proceso.

Durante esta jornada, el imputado volvió a ser interrogado en la corte, en medio de expectativas por una eventual sentencia que podría conocerse antes de lo proyectado inicialmente.

Además, la Fiscalía pidió 30 años de prisión para Zepeda, que anteriormente había sido condenado a 28 años.

Mientras continúan las audiencias, no se descarta que el veredicto pueda adelantarse y darse a conocer antes del viernes, debido al avance en la presentación de testimonios y declaraciones.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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