"Va a quedar la sensación de que faltó un elemento": padre de Nicolás Zepeda cuestiona pruebas en recta final del juicio

25 mar. 2026 - 07:09 hrs.

¿Qué pasó?

En Francia, el tercer juicio contra Nicolás Zepeda entra en su etapa final, con jornadas marcadas por declaraciones clave y un avance más rápido de lo previsto en el proceso.

Durante esta jornada, el imputado volvió a ser interrogado en la corte, en medio de expectativas por una eventual sentencia que podría conocerse antes de lo proyectado inicialmente.

Declaraciones de sus padres

En la audiencia del pasado martes fue el turno de sus padres, Humberto Zepeda y Ana Luz Contreras, quienes expusieron durante varias horas sobre distintos aspectos de la vida de su hijo.

Ambos realizaron un recorrido desde su infancia hasta su etapa universitaria, abordando su personalidad, intereses y entorno, además de referirse a cómo conocieron a Narumi Kurosaki cuando ella visitó Chile.

Encuentro tras dos años

En paralelo, se conoció que el sábado pasado el padre del imputado pudo reencontrarse con su hijo tras dos años sin verse, instancia en la que, según relató, lo vio tranquilo.

También manifestó su conformidad con lo ocurrido durante la audiencia, señalando que tanto él como la madre se sintieron en calma tras entregar su testimonio.

Cuestionamientos a la investigación

En conversación con Meganoticias, el padre del acusado abordó distintos puntos que, a su juicio, presentan inconsistencias dentro del caso, incluyendo antecedentes vinculados a accesos a redes sociales de la víctima y otros elementos mencionados durante el juicio.

Parte de sus críticas se centran en los hallazgos de material genético no identificado en la habitación de Narumi Kurosaki.

En ese contexto, sostuvo que "es un juicio de mucha incertidumbre. Si a Nicolás lo inocentan o a Nicolás lo culpan, va a quedar la sensación en todo el mundo de que aquí faltó un elemento preponderante, un elemento muy importante en la solución de este caso, que es poder determinar estos registros, estas huellas de ADN, estos perfiles genéticos que se encontraron, no en cualquier lado, se encontraron en la cama de Narumi".

Solicitud de pruebas directas

El padre ha reiterado durante el proceso la necesidad de que cualquier decisión se base en antecedentes concluyentes, insistiendo en la importancia de esclarecer completamente los elementos periciales.

Sus planteamientos se han centrado especialmente en el análisis de pruebas biológicas y en cómo estas han sido consideradas dentro de la investigación.

Mientras continúan las audiencias, no se descarta que el veredicto pueda adelantarse respecto de las fechas estimadas, debido al avance en la presentación de testimonios y declaraciones.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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