Padre de Zepeda revela que su hijo recibió ofertas para huir de Chile: "Le ofrecieron escapar a Argentina, pero nunca aceptó"

24 mar. 2026 - 17:19 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes continuó el juicio contra el chileno Nicolás Zepeda en Francia, acusado del crimen de su expolola japonesa Narumi Kurosaki. El proceso, que vive su recta final, ha estado marcado por duras declaraciones de la familia de la víctima. Ahora, fue el turno del padre del chileno, Humberto Zepeda.

El hombre llegó hasta los tribunales en Lyon para prestar declaración. Con suéter negro, gafas rojas en una mano y unas notas en la otra, ingresó lentamente a la sala en donde se decidirá el destino de su hijo, y a la que se le había negado el acceso hasta entonces, en su calidad de testigo.

"Como padre, tengo el derecho y el privilegio de hablar de él"

"Como padre, siento que tengo el derecho y el privilegio de hablar de él", comenzó señalando Zepeda, con una voz cargada de emoción. "Lo conozco desde que estaba en el vientre de su madre. De niño, era muy curioso y muy solidario", recordó.

En su relato, el hombre describió la imagen de un niño ejemplar que ayudaba a los vecinos a llevar las bolsas de las compras y que adoraba más que nada en el mundo a sus hermanas gemelas, nacidas unos años después.

Luego, enumeró su pasiones: el amor por los deportes, el fútbol, el ciclismo y el atletismo. También mencionó la educación Montessori que recibió. Después, compartió algunas anécdotas con el jurado, que provocaron una sonrisa en el rostro de Nicolás.

Humberto Zepeda continuó su declaración refiriéndose a la adolescencia y vida adulta del acusado, describiéndolo como un hijo ideal. En la instancia, declaró que Nicolás trabajaba como voluntario en una asociación para hacer frente a desastres naturales.

"Le ofrecieron la oportunidad de escapar a Argentina"

"Me contó sobre la desaparición de Narumi Kurosaki el 17 de diciembre de 2016", recordó Humberto Zepeda, y agregó que desde ahí "comenzó una larga serie de acontecimientos", y que su hijo "cumplió con todas las exigencias de la justicia chilena".

Luego reveló que Nicolás recibió cuatro ofertas para salir del país antes de su extradición en 2020. "¡Incluso le ofrecieron la oportunidad de escapar a Argentina, pero nunca aceptó!. Me dijo: 'No, papá, de ninguna manera, me quedo aquí y responderé ante la justicia, porque soy inocente'... Cuando podría haber huido a cualquier parte", expuso.

Humberto Zepeda aseguró que guarda dolorosos recuerdos de aquellos años de calvario que su hijo vivió en Chile, de los que no pudo salir sin ser devuelto a Francia por la fuerza: "Todos los que lo conocíamos sabíamos que aquella situación era anormal. Lo cierto es que, de un día para otro, Nicolás cambió... Ya no era la persona que conocíamos".

Acto seguido, Zepeda se refirió a la extradición de su hijo, algo que nadie esperaba dado que no existe tratado entre Francia y Chile. "¡La justicia chilena no lo extraditó porque fuera culpable de algo!", enfatizó.

"No lo sabe todo sobre su hijo"

Al ser interrogado por el juez, Humberto Zepeda declaró que sabía, antes de regresar a Chile, que su hijo había viajado a Europa en diciembre de 2016.

Ante la consulta de si sabía que Nicolás había ido a ver a Narumi, se aferró a la versión anterior de los hechos de su hijo, en la que este había afirmado durante mucho tiempo haber volado para "visitar universidades europeas", lo que resultó ser falso y que admitió en este tercer juicio.

"Desde que cumplió 18 años, es un adulto maduro que toma sus propias decisiones. No necesita mi consejo", explicó su padre. Luego, respondió negativamente ante la pregunta de si su hijo tenía tendencia a mentir.

"Entonces no lo sabe todo sobre su hijo. Además, durante años afirmó que nunca había entrado en la residencia de Narumi antes de admitirlo. Pero hay que decir que un testigo lo identificó formalmente. ¿Así que puede mentir?", continuó el juez. "Sí, como todo el mundo", contestó Humberto Zepeda.

"Él es mi hijo y lo seguirá siendo mientras yo viva"

"Como padre, ¿ha considerado alguna vez que él podría haber cometido estos actos? Admitió haber mentido. Si él admitiera estos actos, ¿cambiaría en algo el amor que siente por él?", le preguntó la abogada de la familia de Narumi, Sylvie Galley.

Humberto Zepeda respondió: "solo puedo admitir que soy el padre de Nicolás, y el amor de un padre no desaparece de la noche a la mañana".

"Si hoy le dijera: 'Yo asesiné a Narumi', ¿no cambiaría su amor por él?", le insistió Galley. "Siempre respetaré la decisión del jurado", evadió el padre.

Luego agregó que "el amor de un padre o una madre es infinito, y jamás negaré su condición de hijo. Él es mi hijo y lo seguirá siendo mientras yo viva. Pero, ante todo, debemos aceptar la decisión de este honorable tribunal".

Zepeda asintió ante la consulta de si había confrontado a su hijo sobre la desaparición de Narumi. Según relató, lo hizo a finales de 2016: "Me miró fijamente a los ojos y me dijo: 'Papá, yo no soy responsable'. Me contó que Narumi ya había desaparecido en Japón hacía unas horas y que estaba seguro de que volvería".

En la instancia, se le preguntó sobre las versiones que apuntan a que Nicolás Zepeda proviene de una familia con recursos e influencia en Chile. "No tengo bienes, nunca los he tenido", protestó Humberto Zepeda.

"Es absolutamente falso pensar que yo pudiera tener alguna influencia en el sistema judicial. Trabajamos duro toda la vida por nuestros tres hijos, para que pudieran prosperar. Dejé de trabajar en marzo de 2020, después de 37 años en mi empresa. Y es difícil encontrar trabajo a los 62 años", agregó.

"Sé que mi hijo es inocente"

Posteriormente, fue el turno de la madre de Nicolás Zepeda, Ana Luz Contreras, quien declaró junto a una intérprete. Con cabello recogido en un moño, vestida con un abrigo y hablando con voz pausada, la mujer relató su embarazo y los primeros años de su hijo. "Creció en una familia llena de amor", afirmó.

Sin embargo, de inmediato se pasó a lo que realmente importaba: "No tengo control sobre sus actividades ni sobre sus finanzas", comentó Contreras, respecto a si sabía o no del viaje de Nicolás a Francia en 2016.

Cuando se enteró de que su hijo estaba acusado del crimen a finales de ese mismo año, la mujer aseguró haber sufrido un ataque de pánico.

Contreras sostiene que nunca detectó violencia en su hijo, pero admite sin reparos su tendencia a hablar de forma confusa. "Ha sido así desde pequeño, da explicaciones muy largas para preguntas muy cortas. Piensa mucho en la respuesta más adecuada".

Ya al término de la audiencia, se le dio la oportunidad a la madre de entregar sus últimas palabras. En la ocasión, instó al jurado a "mirar a esta persona sentada allí" en el banquillo de los acusados.

"Pase lo que pase, pasará, ¡pero sé que mi hijo es inocente! Lo sé, porque lo llevé en mi vientre. Él no puede hacerle daño a nadie, y menos a alguien que lo amaba... Lo digo de todo corazón: es inocente", expresó.

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