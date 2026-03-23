El emotivo relato de la madre de Narumi Kurosaki: "El deseo de venganza crece... quiero que Zepeda siga sufriendo en su soledad"

23 mar. 2026 - 14:50 hrs.

¿Qué pasó?

Sorpresivamente, la tarde de este lunes el juez que dirige el juicio contra Nicolás Zepeda adelantó la declaración de la madre de Narumi Kurosaki, la cual estaba programada para mañana. En un emotivo relato, la mujer expresó su "deseo de venganza" hacia el chileno al que considera culpable de la desaparición y posible muerte de su hija.

"Quiero que Zepeda siga sufriendo en su soledad"

El editor internacional de Meganoticias, Pablo Cuéllar, explicó que Taeko Kurosaki comenzó relatando todas las veces en las que intentó quitarse la vida: "Mi existencia miserable, que no puede hacer nada, y ese desprecio por mí misma me acompañan en mi vida cotidiana. Entro en pánico. En la multitud a veces me cuesta".

"Imaginen por un instante nuestro sufrimiento. De saber que uno de los miembros de nuestra familia ha desaparecido. Ha muerto en un país a miles de kilómetros de distancia en una circunstancia que no conocemos. Ni siquiera sabemos dónde se encuentra su cuerpo abandonado. Ni siquiera podemos recuperar un solo cabello", continuó.

Taeko Kurosaki afirmó que "el deseo de venganza crece dentro de mí", ya que "ese hombre (Zepeda) lo sabe todo y sigue inventando mentiras improvisadas y continúa su divagación delante de nosotros (...) Ese hombre no solo rompió la vida de Narumi, sino que también destruyó nuestra familia".

"Tengo ganas de matar a Zepeda"

"(Para Narumi) ir a Francia era hacer realidad su sueño de estudiar en el extranjero y eso era terrible para Zepeda. Zepeda estaba ferozmente en contra de esa idea y no dejaba de decir: 'tienes que priorizar mi existencia. Hay que abandonar esa idea de ir a Francia. Lo sé. Estoy en contra'".

Sin embargo, la parte más cruda del relato fue cuando Taeko afirmó: "Es verdad, tengo ganas de matar a Zepeda".

Pero inmediatamente argumentó que "al matarlo no estaría satisfecha. El arrepentimiento, la tristeza y el sufrimiento de Narumi son míos".

"Nunca podré tolerar la salida de este hombre de su prisión (...) quiero que Zepeda siga sufriendo en su soledad, en la celda de su corazón. Tiene que seguir llorando en algún lugar", agregó.

"¿Por qué huyó de mí?"

En su declaración, la madre de Narumi Kurosaki confesó que viajó a Chile en cuatro ocasiones y no solo una como se conocía hasta ahora. Todas estas visitas ocurrieron entre los años 2017 y 2018.

"Seis meses después de la desaparición de Narumi, fui a Chile y cuando me encontré cara a cara con Zepeda, parecía sorprendido y luego desapareció en la multitud. ¿Por qué huyó de mí?", cuestionó Taeko Kurosaki.

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