Juicio contra Nicolás Zepeda: Chileno se defiende en japonés tras acusación de una amiga de Narumi Kurosaki

23 mar. 2026 - 08:10 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes inició en Francia la recta final del juicio contra Nicolás Zepeda debido a la desaparición y posible muerte de su exnovia japonesa Narumi Kurosaki, en una semana en donde podría conocerse finalmente si será declarado culpable nuevamente o recuperará su libertada.

El editor internacional de Meganoticias, Pablo Cuéllar, se encuentra en la ciudad de Lyon, desde donde explicó que esta jornada están programadas las declaraciones de varios amigos japoneses que tenían en común Kurosaki y Zepeda.

Zepeda se defiende en japonés tras acusación

Quien ya se encuentra prestando esta declaración es la japonesa Rina Sakamaki, quien también en los juicios previos ya había señalado que el chileno le pidió traducir algunos mensajes al japonés tras la desaparición de Narumi.

"Rina es una joven japonesa que era amiga de ambos, pero que es crucial en cuanto a las pruebas, porque ella asegura haber traducido varios mensajes que le pidió el chileno para enviarlos a diferentes personas en japonés", explicó Cuéllar.

"Ella asegura que Nicolás Zepeda le pidió traducir del inglés al japonés frases como 'tengo nuevo novio' o 'me voy sola', que además están en femenino y no en masculino, y que incluso, ha dicho aquí ante el juez, Nicolás Zepeda luego le pidió borrar", agregó el enviado especial de Mega.

La declaración generó cierta tensión en el tribunal, por lo que el magistrado le pidió a Zepeda que contestara al respecto, quien aseguró que dicha situación es mentira e incluso habló en japonés para demostrar que tiene conocimientos del idioma y que no necesitaba traductores.

Pablo Cuéllar señaló finalmente que esta tarde debería declarar nuevamente Nicolás Zepeda y que mañana están programados los testimonios de los padres del chileno, Humberto Zepeda y Ana Luz Contreras, y la madre de Narumi, Taeko Kurosaki.

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