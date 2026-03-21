"La investigación fue un total fracaso": Padre de Nicolás Zepeda llega a Francia para declarar en juicio por crimen de Narumi

21 mar. 2026 - 10:33 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del nuevo juicio contra Nicolás Zepeda, su padre, Humberto Zepeda, ya se encuentra en Francia y se espera que este martes 24 de marzo entregue su testimonio ante el tribunal.

El editor de Internacional de Meganoticias, Pablo Cuéllar, entrevistó en exclusiva a Humberto Zepeda, quien cuestionó la investigación.

Un proceso que volvió a empezar

El proceso judicial se reinició desde cero luego de que se anulara la condena anterior, que había sentenciado a 28 años de cárcel al acusado. Entre los motivos se mencionaron observaciones a la forma en que se presentaron algunas pruebas, además de aspectos técnicos y jurídicos.

“El rol que vamos a tener en este juicio, la verdad es que va a ser muy distinto al que tuvimos en las ocasiones anteriores, en el primero y el segundo juicio. Vamos a estar en calidad de testigo el día 24 de marzo en la tarde”, indicó Humberto Zepeda.

"La investigación fue un total fracaso"

A lo largo de sus declaraciones, el padre del acusado apuntó directamente al desarrollo del caso desde sus inicios.

“Bueno, yo creo que sin estar presente (en el juicio), pero sabiendo parcialmente la información por parte de nuestros abogados, yo creo que hay algunas cosas que en esta semana se han ido de alguna forma ya aclarando y resolviendo. Es el caso, por ejemplo, de la misma investigación”, expuso el padre de Nicolás.

“La investigación efectivamente, y está ya acreditado a estas alturas de todos estos juicios, de que la investigación fue un total fracaso. O sea, un fracaso desde el inicio hasta la fecha. Y no es que lo diga yo, sino que lo están diciendo ya los hechos y todas las evidencias que han aparecido últimamente”, agregó.

“Hoy día seguimos con mucha incertidumbre, no hay certeza. Por lo tanto, creo que esta semana dejó eso, que se acreditó de que la investigación fue un total fracaso y un desastre”.

Restos de ADN y dudas pendientes

Parte de sus críticas se centran en los hallazgos de material genético no identificado en la habitación de Narumi Kurosaki.

“No puede ser que a casi diez años de haber sucedido esta tragedia o este hecho tan doloroso para ambas familias, hoy día se esté buscando un tercer y un cuarto rastro o perfil genético, un ADN X3 y el X5, que debieron haber sido descubiertos al principio de esta investigación”, sentenció.

“Entonces, hoy día podemos encontrarnos con que va a haber una resolución de exculpar o inocentar y también puede ser culpable Nicolás, con un dato muy importante y pendiente de saber quiénes son esas dos personas que hoy día no han sido investigadas”, indicó.

Declaraciones de Nicolás y su versión

Consultado por las críticas surgidas en audiencia respecto a eventuales cambios en el relato de su hijo, entregó su visión sobre esas diferencias.

“Si Nicolás está diciendo o comentando situaciones ligeramente distintas a lo que él dijo al principio, eso es bienvenido. Eso es acercarse a la verdad. Por lo tanto, si Nicolás está cooperando para poder resolver este hecho tan lamentable, es un buen síntoma”, aseguró.

“El tema es que Nicolás no ha cambiado su versión original. Estas cosas que ha dicho últimamente, que no las conozco en detalle por mi ausencia en la audiencia de estos juicios, responden a ciertas precisiones que él tiene que hacer”, planteó.

Mensaje al jurado

Respecto a los desgarradores testimonios entregados por las hermanas de Narumi el pasado viernes, señaló: “Lo de la familia Kurosaki es normal que sea así. Es un dolor que tienen ambas familias que obviamente tiene que salir por algún lado”.

De cara a su comparecencia, también adelantó cuál será el enfoque de su intervención frente a quienes deberán tomar una decisión en este caso.

“Yo lo que le voy a pedir al jurado, si es que tengo la oportunidad de decirlo, es que de alguna forma se evalúen los hechos como tal, se evalúen los hechos con evidencia, con pruebas reales y concretas y objetivas. La participación de una persona en un hecho tan lamentable como esto se tiene que probar con evidencias concretas y directas a la persona”.

“La justicia tiene que funcionar de esa forma, porque si nos vamos con toda la empatía y el dolor que debe sentir la familia Kurosaki, así como también la mía. El dolor es importante, pero no tendría por qué influir en la decisión de un juicio como este”.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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