Defensa de Nicolás Zepeda pide suspender juicio: Tribunal rechaza solicitud y busca adelantar el proceso

20 mar. 2026 - 11:52 hrs.

¿Qué pasó?

En la cuarta jornada del tercer juicio contra Nicolás Zepeda, por el crimen de Narumi Kurosaki, la defensa del chileno insistió en sus intenciones de que se reabra la investigación.

El abogado Robin Binsard solicitó que el juicio fuera suspendido, lo cual fue desestimado por el juez, que al parecer tiene intenciones de que el proceso se zanje lo antes posible.

¿Por qué la defensa de Zepeda pidió suspender el juicio?

Al igual como lo ha estado haciendo desde el primer día, Binsard pidió que se reabra la investigación para que se realicen pruebas de ADN a todos los estudiantes que estaba alojados en 2016 en la residencia en la que estaba viviendo Narumi.

Con esto, la defensa pretendía encontrar otro posible sospechoso cuyo rastro genético coincidiera con el que fue hallado en una almohada en la habitación de la joven japonesa.

La defensa aseguró que esto no se trataba de una labor titánica. "Había 155 estudiantes en ese edificio, pero solo buscamos a hombres. Son 63. Soy consciente de que todo esto es tedioso, pero creo que hay mucho en juego. Este rastro de ADN es fundamental para el caso, potencialmente vinculado al arma homicida. Incluso el hecho de que ninguno de estos estudiantes porte este ADN sería interesante en sí mismo... ¡Todos tenemos un interés personal en saber quién es!", sostuvo.

Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud y el juez pidió adelantar algunas declaraciones que estaban agendadas para la próxima semana. Con esto, quizás se podría dictar una sentencia antes de lo esperado.

Tribunal acepta pesquisar ADN

Cabe recordar que el pasado miércoles, el tribunal aceptó cuatro solicitudes de nuevas pesquisas presentadas por la defensa de Zepeda, pero mantuvo el desarrollo del juicio en paralelo.

El presidente del tribunal ordenó verificar si restos de ADN no identificados hallados en un cojín de la habitación donde vivía Kurosaki coinciden con perfiles del registro nacional francés de huellas genéticas de delincuentes y personas desaparecidas.

Sin embargo, este viernes se reveló que las nuevas pesquisas resultaron infructuosas, ya que el ADN hallado en el cojín era parcial, por lo que no pudo verificarse si coincidía con los presentes en un registro nacional de huellas genéticas de delincuentes y desaparecidos.

El otro ADN sin identificar sí pudo cotejarse en ese fichero policial, pero no permitió ninguna identificación.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

Todo sobre Nicolás Zepeda