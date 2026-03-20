Psicóloga reitera perfil de Nicolás Zepeda en juicio: Lo describe como "controlador", pero afirma que no se ve violento

20 mar. 2026 - 06:57 hrs.

¿Qué pasó?

La cuarta jornada del juicio contra Nicolás Zepeda, que se desarrolla en Lyon, Francia, avanzó con un foco puesto en los análisis técnicos, donde los informes psicológicos comenzaron a tomar protagonismo en la revisión del caso.

Desde el lugar, el enviado especial de Meganoticias, Pablo Cuéllar, detalló el inicio de esta etapa del proceso. “Se acaba de iniciar hace algunos minutos la cuarta jornada ya de alegatos en torno al juicio contra el chileno Nicolás Zepeda por la desaparición y presunta muerte de su expareja, la joven japonesa Narumi Kurosaki. Un día que va a estar marcado por los peritos, los informes psicológicos y también otros expertos en criminología y delitos digitales”.

El informe psicológico que marca la jornada

Uno de los puntos centrales fue la exposición de la psicóloga Clara Cavignaux, que ya había participado en el primer juicio realizado en Besanzón, quien volvió a entregar su evaluación sobre el acusado.

“Ha hablado la psicóloga que también estuvo en el primer juicio contra Zepeda en la ciudad de Besanzón, ratificando algunos conceptos de que ella ya había deslizado contra el chileno, diciendo que si bien no es un antisocial, no se ve como un hombre eminentemente violento, sí se ve como un tipo controlador que quiere sobreponerse por sobre los demás, que tiene un carácter muy especial", expuso Cuéllar.

Una etapa centrada en peritajes

El desarrollo del juicio entra así en una fase más técnica, donde los informes y evaluaciones especializadas toman el protagonismo.

En paralelo, no se descarta que durante esta etapa se puedan producir nuevas instancias de interrogación al acusado, en línea con lo ocurrido en jornadas anteriores.

Lo que se espera en los próximos días

El juicio continuará en los próximos días con nuevas audiencias que seguirán incorporando antecedentes. “Estamos a la espera de lo que va a ocurrir este fin de semana cuando llegaría la familia del chileno para participar durante el día martes en aquí justamente testificando ante el juez y el miércoles lo haría Arthur del Piccolo, el último novio de Narumi Kurosaki, que también es una pieza relevante para este caso”.

De esta forma, el proceso suma una nueva etapa marcada por los análisis técnicos, en medio de un caso que continúa desarrollándose en el tribunal francés.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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