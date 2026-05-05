Realizan labores de limpieza en canal Santa Marta ante inminente lluvia: Encontraron refrigerador flotando

05 may. 2026 - 09:02 hrs.

¿Qué pasó?

Ante el pronóstico de lluvias para este miércoles en Santiago, la Municipalidad de Maipú activó un operativo de emergencia y limpieza preventiva en el canal Santa Marta, uno de los puntos más críticos de la capital frente a eventos meteorológicos.

Un hallazgo insólito

Durante las labores de despeje realizadas con maquinaria pesada, los equipos municipales se encontraron con una escena que evidencia la falta de conciencia ambiental: un refrigerador de gran tamaño flotando en el cauce, bloqueando el flujo natural del agua.

Este electrodoméstico no es el único residuo retirado; junto a él se han extraído colchones, ropa, escombros y una gran cantidad de basura domiciliaria.

La presencia de estos objetos de gran volumen representan un peligro inminente para los vecinos del sector. La acumulación de desechos no solo contaminan el ecosistema local, sino que actúa como un "tapón" que dificulta la evacuación de las aguas lluvias, aumentando exponencialmente el riesgo de desbordamientos e inundaciones en las calles aledañas.

Trabajos preventivos y llamado a la comunidad

El municipio de Maipú ha enfatizado que estos operativos son vitales para mitigar el impacto del sistema frontal que se aproxima. Sin embargo, las autoridades recalcan que la limpieza no es suficiente si no existe un compromiso real de la ciudadanía.

"El canal no es un vertedero", es la consigna que se busca instalar para evitar que la disposición ilegal de residuos siga dañando la infraestructura urbana y la seguridad de las familias.

Lluvia este miércoles en Santiago

Los trabajos se enmarcan en la inminente lluvia que llegará a Santiago este miércoles 6 de mayo. La mayor parte de ella se concentrará en horas de la tarde, proyectan los expertos.

Si bien no sería tan intensa como en otras regiones del centro-sur del país, se recomienda salir con paraguas y conducir pendiente de las condiciones del tránsito, debido al agua que se puede acumular en la calzada.

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