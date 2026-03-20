"Zepeda jamás hablará... y nunca sabremos dónde está": El desgarrador testimonio de la hermana de Narumi Kurosaki

20 mar. 2026 - 10:32 hrs.

¿Qué pasó?

Lo que se anticipaba como una jornada técnica en el juicio contra Nicolás Zepeda cambió de rumbo cuando el presidente del tribunal decidió adelantar las declaraciones de la familia de Narumi Kurosaki.

En ese escenario, la voz de Honami Kurosaki, hermana de la joven japonesa desaparecida en 2016, entregó un relató que apuntó directamente al chileno, y que estuvo centrado en el dolor de la familia.

“Estoy segura de que mi hermana ha sido asesinada”

Frente al jurado, Honami fue directa: “Estoy segura de que mi hermana ha sido asesinada”. Luego, recordó el vínculo que las unía: “Narumi no era solo mi hermana mayor, era un ser excepcional. Era mi confidente, mi guía, y confiaba plenamente en ella. La perdí repentinamente en diciembre de 2016”.

Su testimonio avanzó hacia los últimos años que compartieron, donde también relató episodios de incomodidad que vivió junto a su hermana en presencia del acusado. “Incluso cuando estaba a solas con ella, Narumi contestaba el teléfono a ese hombre. Mi hermana me dijo que tenía que contestar inmediatamente, o le causaría problemas”, contó.

También recordó un episodio cuando estuvieron en Disney, poco antes de que Narumi partiera a Besanzón: “Por desgracia, ese hombre siempre estaba con nosotras. Acaparaba la atención de mi hermana mayor. Yo no estaba contenta y me mostré fría con Narumi, que no paraba de disculparse... ¡Nuestros días juntas se vieron empañados por la presencia de ese hombre!”.

La desaparición y las primeras señales

Al referirse a diciembre de 2016, Honami describió la incertidumbre que vivieron como familia y cómo comenzaron a surgir dudas.

“Gracias a su intuición, mi madre comprendió de inmediato que este hombre estaba involucrado”, señaló, recordando que "en un mensaje de mi hermana y una amiga (después de la desaparición) había una anotación en español. Ahí me di cuenta que Nicolás estaba detrás".

El viaje a Francia y la búsqueda

Tiempo después, la familia viajó a Francia en busca de respuestas. Allí, Honami describió una escena que marcó ese proceso: “Fuimos a la ventana del dormitorio de Narumi; pensábamos que allí seguía vagando su alma. Le hablé, diciéndole lo aterrador, lo horrible que había sido, lo aterrorizada que debió de estar. Prometimos regresar a Japón con su alma. No habíamos venido a rescatar a nuestra hermana, sino a su alma”.

También recordó otro momento de esa búsqueda: “Caminamos por el bosque. Fuimos a la orilla del río. Como Nicolás dijo que Narumi amaba el mar, se nos ocurrió buscar sus restos en el agua, pero la corriente era demasiado fuerte, e imaginé que si su cuerpo hubiera sido arrojado allí, no habría podido sobrevivir”.

“Solo estamos nosotros”

En medio de su testimonio, dejó en evidencia la determinación de la familia: “Ese hombre jamás hablará... Y nunca sabremos dónde está Narumi. Ya no podemos confiar en la policía... Solo estamos nosotros. Hemos decidido continuar la búsqueda de su cuerpo por nuestra cuenta”.

La joven también abordó el impacto que ha tenido esta situación en su vida cotidiana: “Todos los días, incluso hoy, la gente me habla. Pronto se cumplirán diez años, pero mi vida se detuvo en diciembre de 2016... Me preguntaba por qué seguía viviendo, sin esperanza, sin planes para el futuro... Me pregunto si tengo derecho a disfrutar de buenos pasteles o de un hermoso paisaje cuando Narumi ya no puede hacerlo”.

A ello sumó: “Cada año, en su cumpleaños, sufrimos más... Y nos preguntamos si tenemos derecho a sobrevivir a Narumi... Sigo buscándola en mis sueños, pero desaparece de inmediato... Atesoro estos sueños, porque son el único lugar donde puedo volver a verla. Pero cada mañana, debo despertar, y en esta realidad, no la encuentro por ninguna parte”.

El cierre ante el jurado

En la parte final de su intervención, Honami se dirigió directamente al jurado: “Narumi está muerta, pero este hombre sigue vivo... Durante los juicios anteriores, lo vimos siendo abrazado por sus padres... y este hombre destruyó a Narumi. Abandonó su cuerpo y continúa mancillando su honor... ¡Jamás debe salir de prisión!”.

Finalmente, cerró con un mensaje directo: “Creo en ustedes. Solo tengo un deseo... Narumi está sola, en algún lugar, y nunca la encontrarán. Seguirá llorando sola... Damas y caballeros del jurado, simplemente les pido que nunca olviden a Narumi Kurosaki”.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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