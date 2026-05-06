Ciudadano boliviano sustrajo a su hija de 2 meses en Arica y la sacó ilegalmente de Chile

06 may. 2026 - 05:55 hrs.

¿Qué pasó?

En prisión preventiva quedó el ciudadano boliviano de iniciales S.T.L., quien fue formalizado por la Fiscalía de Arica por la sustracción de su hija de dos meses de vida, a quien el 8 de diciembre del año pasado trasladó, por un paso fronterizo clandestino, hasta Bolivia.

El imputado sacó a la fuerza a la lactante desde el domicilio de su ex pareja y madre de la niña, en Putre, trasladándola, junto a la mujer, hasta un poblado en el vecino país, donde permanecieron hasta el pasado 9 de febrero, cuando la víctima logró escapar, junto a la niña, cruzando a Chile y solicitando auxilio a Carabineros apostados en la frontera.

Antecedentes del caso

La investigación dirigida por la Fiscal Paulina Brito, en conjunto con la sección especializada OS9 de Carabineros, estableció que en la noche del pasado 8 de diciembre el imputado ingresó violentamente a la casa de su ex pareja en Putre, manifestándole que se despidiera de la niña, a quien tomó en sus brazos, amenazando a la víctima que se llevaría a su hija con o sin ella.

En ese contexto, la mujer accedió contra su voluntad a acompañarlo, siendo trasladadas a bordo de un vehículo hasta la frontera, desde donde salieron del país, por un paso ilegal, con destino hasta la localidad de Charaña en Bolivia.

Durante la audiencia de formalización se comunicó que el imputado mantuvo por aproximadamente dos meses, en contra de su voluntad, a la víctima en compañía de su hija, sin posibilidad de comunicación con el exterior o familiares, manteniéndola en todo momento encerrada al interior de una vivienda y bajo amenaza.

Sin embargo, el pasado 9 de febrero la mujer aprovechó que el imputado salió del domicilio en dirección a Arica, y con la ayuda de terceros logró salir del inmueble, junto a su hija, saltando un cerco perimetral. Desde ahí huyó a pie y cruzó la frontera hacia Chile, solicitando ayuda a carabineros en la localidad de Visviri.

Desde entonces, ambas víctimas cuentan con medidas de protección y apoyo psicosocial por parte de la Unidad de Víctima de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota.

Detención y formalización

En el marco de diversas diligencias investigativas, efectivos del OS9 de Carabineros concretaron la detención del pasado el pasado jueves 30 de abril. La Fiscalía de Arica formalizó a S.T.L., en calidad de autor del delito de sustracción de menor.

Durante la audiencia se informó que el imputado, además, registra una condena por tráfico de migrantes y una causa vigente por contrabando.

Si bien se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva el Juzgado de Garantía rechazó la solicitud. Frente a ello, y tras analizar los argumentos de la Fiscalía, la Corte de Apelaciones decretó su privación de libertad.