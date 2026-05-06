"Los queremos como a un familiar y gastamos como si lo fueran": cuánto cuesta tener una mascota en Estados Unidos
- Por Meganoticias
La decisión de tener una mascota no solo acarrea consecuencias logísticas, sino que representa un compromiso económico importante. Especialmente en Estados Unidos, es fundamental tomar esas consideraciones.
En un panorama inflacionario, los gastos derivados de tener un perro son más altos cada vez. Asimismo, en los últimos años se han registrado cambios en la cadena de suministro y aumentos en el coste de los productos.
“Como los queremos como a nuestra familia, gastamos como si lo fueran”, expresó el director editorial senior, Barret Wertz, en un informe detallado para New York Post.
“Dado que mis perros son mi única dependencia, afortunadamente mi pareja y yo hemos podido adaptarnos a estos cambios. Pero revisar mi carrito de compras en línea recientemente me hizo darme cuenta de lo drásticamente que ha cambiado el mercado de productos para mascotas”, detalló.
¿Cuánto cuesta tener una mascota en Estados Unidos?
El aumento de los productos para mascotas se ha ido evindenciando en los últimos tiempos. De acuerdo a su propia experiencia, Wertz tiene varios ejemplos al respecto.
El alimento específico que el veterinario recomendó a su perrita mestiza de Jack Russell, a causa de una posible afección hepática, se mantuvo constante desde 2014 hasta 2021, entre 28 y 31 dólares la bolsa. Sin embargo, esa misma bolsa actualmente cuesta 61 dólares.
Asimismo, citó el caso de una pasta alta en calorías que consume su chihuahua. Antes de 2023, un paquete de cuatro unidades costaba alrededor de 41 dólares. En 2024, el costo subió a casi 61 dólares y, en 2026, cuesta casi 69 dólares sin descuentos.
“Cuando la salud de tu perro depende de estas fórmulas específicas, no siempre puedes simplemente optar por una marca más barata. Te toca asumir el costo adicional”, precisó el conocedor.
También se refirió a los costos de la atención veterinaria, los cuales pueden ascender hasta los 3000 dólares por una atención de emergencia ante insuficiencia cardíaca congestiva con estancia de dos días y oxigenoterapia.
