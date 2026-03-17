Obesidad en mascotas: los errores que cometes sin darte cuenta y cómo corregirlos

17 mar. 2026 - 18:12 hrs.

Cada vez más perros y gatos tienen sobrepeso. Esto ocurre porque muchos tutores, sin querer, ofrecen demasiada comida, pocos paseos y muchos treats (premios o golosinas para mascotas).

Estudios indican que cerca de un tercio de los perros y gatos presenta sobrepeso u obesidad, y que hasta el 60% de los animales atendidos en clínicas veterinarias universitarias tiene exceso de peso.

"Esto ocurre porque vivimos un estilo de vida más sedentario: menos actividad al aire libre y menos tiempo para ejercitar a nuestras mascotas”, explica Tania Junod, coordinadora académica clínica de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Andrés Bello (UNAB), sede Concepción.

Los errores más comunes

Entre los hábitos que más contribuyen al sobrepeso en mascotas, la especialista destaca servir comida “al ojo” o dejar el plato lleno todo el día, dar muchos treats y compartir comida de la mesa, ya que esto aporta grasas, sal y calorías extra que se acumulan con el tiempo.

Junod aconseja revisar tres puntos clave del cuerpo del animal: “Las costillas deberían sentirse fácilmente al pasar la mano con suavidad; la cintura, vista desde arriba, debería verse una pequeña curva hacia adentro y, la barriga, vista de perfil, debería subir ligeramente hacia las patas traseras. Si está recta o colgante, hay exceso de grasa”.

El sobrepeso no es solo un problema estético: puede provocar dolor articular y artritis, problemas respiratorios y cardíacos, diabetes y enfermedades del hígado o riñones, además de reducir significativamente la calidad y la expectativa de vida del animal.

Cómo prevenirlo

Para evitar el sobrepeso en mascotas, la académica recomienda:

Medir siempre la ración diaria con taza o pesa.

Ofrecer golosinas solo como complemento y en poca cantidad.

Evitar la comida humana.

Aumentar la actividad diaria: paseos, juegos y juguetes de estimulación.

Controlar el peso cada dos a cuatro semanas.

Ajustar la ración ante cualquier aumento de peso.

Solicitar al veterinario una evaluación nutricional completa, siguiendo las guías de la WSAVA (Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales), que considera la historia de alimentación, el índice de condición corporal (BCS), el nivel de actividad y un plan personalizado.

“Amar a tu mascota también es cuidar su salud. Mantener un peso adecuado significa menos enfermedades, más energía y más años juntos”, concluye Junod.

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